В челябинском поселке прокуратура поспособствовала устранению свалки. Фото

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Прокуратура обратила внимание на свалку в поселке Вишневогорск после жалоб в соцсетях
Прокуратура обратила внимание на свалку в поселке Вишневогорск после жалоб в соцсетях Фото:

В Каслинском районе, в поселке Вишневогорск (Челябинская область) прокуратура провела проверку по жалобе граждан в социальной сети о ненадлежащем обращении с отходами. Жители сообщали о складировании мусора и наличии крыс. По результатам проверки возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе проверки изложенные факты нашли подтверждение. Прокурором главе Вишневогорского городского поселения внесено представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, приняты меры для исправления ситуации: отходы были вывезены, а нарушения закона устранены. Также было возбуждено административное дело по части 1. статьи. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) в отношении должностного лица администрации поселка.

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В Каслинском районе, в поселке Вишневогорск (Челябинская область) прокуратура провела проверку по жалобе граждан в социальной сети о ненадлежащем обращении с отходами. Жители сообщали о складировании мусора и наличии крыс. По результатам проверки возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В ходе проверки изложенные факты нашли подтверждение. Прокурором главе Вишневогорского городского поселения внесено представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, приняты меры для исправления ситуации: отходы были вывезены, а нарушения закона устранены. Также было возбуждено административное дело по части 1. статьи. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) в отношении должностного лица администрации поселка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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