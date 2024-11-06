В Каслинском районе, в поселке Вишневогорск (Челябинская область) прокуратура провела проверку по жалобе граждан в социальной сети о ненадлежащем обращении с отходами. Жители сообщали о складировании мусора и наличии крыс. По результатам проверки возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В ходе проверки изложенные факты нашли подтверждение. Прокурором главе Вишневогорского городского поселения внесено представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, приняты меры для исправления ситуации: отходы были вывезены, а нарушения закона устранены. Также было возбуждено административное дело по части 1. статьи. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) в отношении должностного лица администрации поселка.
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