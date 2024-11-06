Кубилюс: новый состав Еврокомиссии будет готовить ЕС к войне с Россией

07 ноября 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен предложила создать должность еврокомиссара, ответственного за вопросы обороны и космической политики Фото: Официальный сайт Европарламента Новый состав Еврокомиссии, возглавляемый Урсулой фон дер Ляйен, настроен на подготовку Евросоюза к возможной военной конфронтации с Россией. Об этом заявил Андрюс Кубилюс, экс-премьер Литвы и кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны, во время слушаний в Европарламенте. «Оборона — один из главных приоритетов новой комиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», — подчеркнул Кубилюс, передает ТАСС. Кубилюс также упомянул о необходимости максимально быстрой милитаризации Евросоюза, увеличении военных расходов и повышении эффективности военной индустрии. Он выразил мнение о важности создания единого оборонного рынка ЕС и об инвестициях в армию Украины как о «лучшей инвестиции в оборону ЕС». Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила создать должность еврокомиссара, ответственного за вопросы обороны и космической политики. На эту роль она предложила кандидатуру литовского политика, бывшего премьер-министра и депутата Европейского парламента Андрюса Кубилюса, известного своей критической позицией в отношении России. Однако, этому предложению было выражено решительное несогласие со стороны Высшего представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. Он заявил, что такой шаг противоречит фундаментальным принципам договора о Европейском союзе и представляет собой вмешательство в дела стран-членов. Боррель подчеркнул, что вместо назначения новых должностных лиц следует сосредоточиться на укреплении координации оборонной политики между государствами-членами ЕС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый состав Еврокомиссии, возглавляемый Урсулой фон дер Ляйен, настроен на подготовку Евросоюза к возможной военной конфронтации с Россией. Об этом заявил Андрюс Кубилюс, экс-премьер Литвы и кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны, во время слушаний в Европарламенте. «Оборона — один из главных приоритетов новой комиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», — подчеркнул Кубилюс, передает ТАСС. Кубилюс также упомянул о необходимости максимально быстрой милитаризации Евросоюза, увеличении военных расходов и повышении эффективности военной индустрии. Он выразил мнение о важности создания единого оборонного рынка ЕС и об инвестициях в армию Украины как о «лучшей инвестиции в оборону ЕС». Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила создать должность еврокомиссара, ответственного за вопросы обороны и космической политики. На эту роль она предложила кандидатуру литовского политика, бывшего премьер-министра и депутата Европейского парламента Андрюса Кубилюса, известного своей критической позицией в отношении России. Однако, этому предложению было выражено решительное несогласие со стороны Высшего представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. Он заявил, что такой шаг противоречит фундаментальным принципам договора о Европейском союзе и представляет собой вмешательство в дела стран-членов. Боррель подчеркнул, что вместо назначения новых должностных лиц следует сосредоточиться на укреплении координации оборонной политики между государствами-членами ЕС.