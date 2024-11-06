06 ноября 2024

Курганцев зовут работать в новый полк «Борз» в Чечне на зарплату в 200 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам предлагают пойти служить добровольцами в Чечню для отправки на фронт
Курганцам предлагают пойти служить добровольцами в Чечню для отправки на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителям Курганской области предлагают пойти служить снайперами и операторами БПЛА в новый интеграционный полк «Борз» из Чеченской Республики. Добровольцам обещают зарплату в 200 тысяч рублей. О вакансиях корреспонденту URA.RU рассказал силовик из Чечни.

«В Чеченской Республике формируется новый интернациональный полк „Борз“. Есть вакантные места оператора БПЛА, стрелка, снайпера, медработника. При заключение контракта — 900 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата от 200 тысяч рублей», — рассказал URA.RU силовик. Также он размещал объявление для курганской аудитории в одной из своих соцсетей.

Добровольцам в новом полке готовы помочь с оформлением документов. Также оказывается помощь в переезде и проживании.

Из Чечни на фронт уже были отправлены десятки тысяч бойцов. Многие из них ушли в зону проведения СВО в качестве добровольцев. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что на нужды спецоперации республикой было потрачено свыше 32 млрд рублей.

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Жителям Курганской области предлагают пойти служить снайперами и операторами БПЛА в новый интеграционный полк «Борз» из Чеченской Республики. Добровольцам обещают зарплату в 200 тысяч рублей. О вакансиях корреспонденту URA.RU рассказал силовик из Чечни. «В Чеченской Республике формируется новый интернациональный полк „Борз“. Есть вакантные места оператора БПЛА, стрелка, снайпера, медработника. При заключение контракта — 900 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата от 200 тысяч рублей», — рассказал URA.RU силовик. Также он размещал объявление для курганской аудитории в одной из своих соцсетей. Добровольцам в новом полке готовы помочь с оформлением документов. Также оказывается помощь в переезде и проживании. Из Чечни на фронт уже были отправлены десятки тысяч бойцов. Многие из них ушли в зону проведения СВО в качестве добровольцев. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что на нужды спецоперации республикой было потрачено свыше 32 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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