Курганцев зовут работать в новый полк «Борз» в Чечне на зарплату в 200 тысяч

Жителям Курганской области предлагают пойти служить снайперами и операторами БПЛА в новый интеграционный полк «Борз» из Чеченской Республики. Добровольцам обещают зарплату в 200 тысяч рублей. О вакансиях корреспонденту URA.RU рассказал силовик из Чечни.
«В Чеченской Республике формируется новый интернациональный полк „Борз“. Есть вакантные места оператора БПЛА, стрелка, снайпера, медработника. При заключение контракта — 900 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата от 200 тысяч рублей», — рассказал URA.RU силовик. Также он размещал объявление для курганской аудитории в одной из своих соцсетей.
Добровольцам в новом полке готовы помочь с оформлением документов. Также оказывается помощь в переезде и проживании.
Из Чечни на фронт уже были отправлены десятки тысяч бойцов. Многие из них ушли в зону проведения СВО в качестве добровольцев. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что на нужды спецоперации республикой было потрачено свыше 32 млрд рублей.
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