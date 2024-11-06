06 ноября 2024

Фотограф из Кургана опубликовал снимки заснеженного города

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Курган засыпало снегом
Курган засыпало снегом Фото:
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Фотограф Анатолий Никитин опубликовал снимки заснеженного Кургана. Город все больше уходит под снег, а метель тем временем не прекращается. Фотографии опубликованы в соцсетях.

«Энергетики (да и любой другой район Кургана). Сегодняшний вечер», — подписал Никитин фотографии, опубликованные в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи похвалили фотографа, но в это же время пожалели доставщиков еды, которым приходится ездить на велосипедах по сугробам.

В Кургане 6 ноября началась метель. По прогнозам синоптиков, она закончится лишь к обеду 7 ноября. В город для уборки снега выехала техника.

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Фотограф Анатолий Никитин опубликовал снимки заснеженного Кургана. Город все больше уходит под снег, а метель тем временем не прекращается. Фотографии опубликованы в соцсетях. «Энергетики (да и любой другой район Кургана). Сегодняшний вечер», — подписал Никитин фотографии, опубликованные в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи похвалили фотографа, но в это же время пожалели доставщиков еды, которым приходится ездить на велосипедах по сугробам. В Кургане 6 ноября началась метель. По прогнозам синоптиков, она закончится лишь к обеду 7 ноября. В город для уборки снега выехала техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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