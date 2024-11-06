Фотограф из Кургана опубликовал снимки заснеженного города

Фотограф Анатолий Никитин опубликовал снимки заснеженного Кургана. Город все больше уходит под снег, а метель тем временем не прекращается. Фотографии опубликованы в соцсетях.
«Энергетики (да и любой другой район Кургана). Сегодняшний вечер», — подписал Никитин фотографии, опубликованные в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи похвалили фотографа, но в это же время пожалели доставщиков еды, которым приходится ездить на велосипедах по сугробам.
В Кургане 6 ноября началась метель. По прогнозам синоптиков, она закончится лишь к обеду 7 ноября. В город для уборки снега выехала техника.
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