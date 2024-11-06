Дорожные службы продолжают уборку снега в Кургане

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В Кургане продолжается уборка снега
В Кургане продолжается уборка снега Фото:

В Кургане дорожные службы продолжают уборку снега. Техника будет работать и ночью, а провести полноценную расчистку можно будет только после того, как метель стихнет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«С 11:00 городские дорожные службы приступили к превентивной посыпке улиц и дорог специальными материалами. Днем на уборку вывели 40 единиц техники и 80 рабочих. Техника будет работать и в ночное время. Полноценную расчистку можно будет провести только после того, как метель стихнет», — сообщили в telegram-канале администрации.

Еще до снегопада в адрес управляющих компаний были направлены требования принять срочные меры по уборке придомовых территорий, расчистке подходов к подъездам и обработке противогололедными материалами пешеходных дорожек и крылец. Дирекции парков и скверов в мэрии поручили начать расчистку обслуживаемых территорий, а департаменту соцполитики поставили задачу по уборке снега на территориях детсадов, школ и учреждений культуры и спорта.

В Кургане утром 6 ноября начался сильный снегопад. Перевозчики отменили не менее 20 рейсов в соседние регионы, а город встал в восьмибалльные пробки. В ГУ МЧС Курганской области предупредили, что сильный ветер, накаты и заносы на дорогах из-за снегопада ожидаются и 7 ноября.

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В Кургане дорожные службы продолжают уборку снега. Техника будет работать и ночью, а провести полноценную расчистку можно будет только после того, как метель стихнет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «С 11:00 городские дорожные службы приступили к превентивной посыпке улиц и дорог специальными материалами. Днем на уборку вывели 40 единиц техники и 80 рабочих. Техника будет работать и в ночное время. Полноценную расчистку можно будет провести только после того, как метель стихнет», — сообщили в telegram-канале администрации. Еще до снегопада в адрес управляющих компаний были направлены требования принять срочные меры по уборке придомовых территорий, расчистке подходов к подъездам и обработке противогололедными материалами пешеходных дорожек и крылец. Дирекции парков и скверов в мэрии поручили начать расчистку обслуживаемых территорий, а департаменту соцполитики поставили задачу по уборке снега на территориях детсадов, школ и учреждений культуры и спорта. В Кургане утром 6 ноября начался сильный снегопад. Перевозчики отменили не менее 20 рейсов в соседние регионы, а город встал в восьмибалльные пробки. В ГУ МЧС Курганской области предупредили, что сильный ветер, накаты и заносы на дорогах из-за снегопада ожидаются и 7 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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