06 ноября 2024

Синоптик раскрыл, когда свердловчане дождутся потепления

Синоптик Пулин: в Свердловской области к выходным станет теплее
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге ожидается прояснение из-за высокого атмосферного давления
В Екатеринбурге ожидается прояснение из-за высокого атмосферного давления Фото:

В Свердловской области прогнозируется потепление к выходным 9–10 ноября за счет поступления более теплой воздушной массы от атлантического циклона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«К выходным на Средний Урал прогнозируется поступление более теплой воздушной массы с запада, которая будет распространяться в передней части очередного атлантического циклона. Ожидаемые плюсовые температуры будут, при прохождении атмосферных фронтов, сопровождаться осадками (преимущественно в виде снега) и существенным усилением ветра (особенно в субботу)», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, в четверг и пятницу, 7 и 8 ноября, свердловчан ожидает холодная погода, так как регион будет находиться в арктической воздушной массе, распространившейся в тылу циклона. Днем в четверг ожидается прояснение из-за образовавшегося повышенного атмосферного давления.

Ранее URA.RU писало о продолжающихся морозах в Свердловской области. Температура в регионе упадет до -21 градуса.

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В Свердловской области прогнозируется потепление к выходным 9–10 ноября за счет поступления более теплой воздушной массы от атлантического циклона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «К выходным на Средний Урал прогнозируется поступление более теплой воздушной массы с запада, которая будет распространяться в передней части очередного атлантического циклона. Ожидаемые плюсовые температуры будут, при прохождении атмосферных фронтов, сопровождаться осадками (преимущественно в виде снега) и существенным усилением ветра (особенно в субботу)», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, в четверг и пятницу, 7 и 8 ноября, свердловчан ожидает холодная погода, так как регион будет находиться в арктической воздушной массе, распространившейся в тылу циклона. Днем в четверг ожидается прояснение из-за образовавшегося повышенного атмосферного давления. Ранее URA.RU писало о продолжающихся морозах в Свердловской области. Температура в регионе упадет до -21 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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