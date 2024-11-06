Синоптик раскрыл, когда свердловчане дождутся потепления

В Свердловской области прогнозируется потепление к выходным 9–10 ноября за счет поступления более теплой воздушной массы от атлантического циклона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«К выходным на Средний Урал прогнозируется поступление более теплой воздушной массы с запада, которая будет распространяться в передней части очередного атлантического циклона. Ожидаемые плюсовые температуры будут, при прохождении атмосферных фронтов, сопровождаться осадками (преимущественно в виде снега) и существенным усилением ветра (особенно в субботу)», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, в четверг и пятницу, 7 и 8 ноября, свердловчан ожидает холодная погода, так как регион будет находиться в арктической воздушной массе, распространившейся в тылу циклона. Днем в четверг ожидается прояснение из-за образовавшегося повышенного атмосферного давления.
Ранее URA.RU писало о продолжающихся морозах в Свердловской области. Температура в регионе упадет до -21 градуса.
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