Российские женщины столкнулись с дефицитом важного препарата

Сразу несколько регионов РФ столкнулись с нехваткой антирезусного иммуноглобулина, необходимого беременным с отрицательным резус-фактором крови. Минздрав Пензенской области официально признал «временное отсутствие» данного препарата.
«К сожалению, сегодня резус-иммунизация не может быть проведена из-за временного отсутствия этого препарата и его аналогов как в государственных медучреждениях Пензенской области, так и на всей территории России»,— заявили в Минздраве Пензенской области. По данным «Коммерсанта», нехватка препарата наблюдается в Ярославской области и Красноярском крае, там беременных обеспечивают препаратом за счет перераспределения остатков. В ряде крупных сетевых аптек в Крыму заявили, что поставки препарата прекратились более полугода назад.
Иммуноглобулин на протяжении многих лет поставлялся в Россию преимущественно из-за рубежа. Однако в 2024 году возникла критическая ситуация, связанная с ростом себестоимости лекарственного средства, сообщил изданию директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Эксперт отмечает, что одной из ключевых проблем стал мировой дефицит плазмы, необходимой для производства иммуноглобулина. Поскольку данный препарат включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), его цена в России закреплена на законодательном уровне, из-за чего поставщики не имеют возможности повысить цены, несмотря на увеличение затрат на производство. По словам Беспалова, им экономически невыгодно реализовывать препарат по установленной в России цене.
Росздравнадзор заверил, что на данный момент в стране есть 46 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина, а до конца года ожидается поставка еще 90 тысяч упаковок. Препарат положен беременным женщинам с отрицательным резус-фактором крови с 28-й недели, так как в случае положительного резуса у плода может произойти смешивание крови, что приводит к ряду негативных последствий. Это может вызвать преждевременные роды, отслойку плаценты, выкидыш, биопсию пуповины плода и развитие гемолитической болезни у новорожденного, рассказал акушер-гинеколог Алексей Черников.
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