В Нижнем Тагиле 6 ноября не вернулись из школы 13-летние Максим Сизиков и Мария Репрынцева. Детей не могут найти вторые сутки. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростков. 6 ноября 2024 года не вернулись из школы. Могут находиться в вашем районе», — пишут поисковики в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ростом 183 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. У девочки рост 165 сантиметров, тоже худощавое телосложение и русые волосы, голубые глаза.
Сообщить любую информацию о пропавших можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112». Инфорги: Тамара (+79920160339) и Дарья (+79826427830).
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