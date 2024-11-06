Происшествия В Нижнем Тагиле вторые сутки не могут найти двух 13-летних детей. Фото 07 ноября 2024 в 09:47 Размер текста - 17 + Школьники пропали 6 ноября (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Нижнем Тагиле 6 ноября не вернулись из школы 13-летние Максим Сизиков и Мария Репрынцева. Детей не могут найти вторые сутки. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростков. 6 ноября 2024 года не вернулись из школы. Могут находиться в вашем районе», — пишут поисковики в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ростом 183 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. У девочки рост 165 сантиметров, тоже худощавое телосложение и русые волосы, голубые глаза. Сообщить любую информацию о пропавших можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112». Инфорги: Тамара (+79920160339) и Дарья (+79826427830). сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле 6 ноября не вернулись из школы 13-летние Максим Сизиков и Мария Репрынцева. Детей не могут найти вторые сутки. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростков. 6 ноября 2024 года не вернулись из школы. Могут находиться в вашем районе», — пишут поисковики в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ростом 183 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. У девочки рост 165 сантиметров, тоже худощавое телосложение и русые волосы, голубые глаза. Сообщить любую информацию о пропавших можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112». Инфорги: Тамара (+79920160339) и Дарья (+79826427830). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям