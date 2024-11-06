06 ноября 2024

В Нижнем Тагиле вторые сутки не могут найти двух 13-летних детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, школьник, дети, рюкзак, группа школьников
Школьники пропали 6 ноября (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле 6 ноября не вернулись из школы 13-летние Максим Сизиков и Мария Репрынцева. Детей не могут найти вторые сутки. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростков. 6 ноября 2024 года не вернулись из школы. Могут находиться в вашем районе», — пишут поисковики в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ростом 183 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. У девочки рост 165 сантиметров, тоже худощавое телосложение и русые волосы, голубые глаза.

Сообщить любую информацию о пропавших можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112». Инфорги: Тамара (+79920160339) и Дарья (+79826427830).

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В Нижнем Тагиле 6 ноября не вернулись из школы 13-летние Максим Сизиков и Мария Репрынцева. Детей не могут найти вторые сутки. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростков. 6 ноября 2024 года не вернулись из школы. Могут находиться в вашем районе», — пишут поисковики в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ростом 183 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. У девочки рост 165 сантиметров, тоже худощавое телосложение и русые волосы, голубые глаза. Сообщить любую информацию о пропавших можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112». Инфорги: Тамара (+79920160339) и Дарья (+79826427830).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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