06 ноября 2024

Армия спецтехники вышла на дороги Свердловской области. Фото

Более 200 единиц спецтехники выехали чистить свердловские дороги после снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган , снегоуборочная техника, метель, плохая видимость, снег
Снегопад обрушился на регион ранним утром 6 ноября (архивное фото) Фото:

Для устранения последствий снегопада, обрушившегося на Свердловскую область 6 ноября, на дороги вывели 242 единицы дорожно-уборочной техники. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.

«За минувшие сутки выпало до восьми сантиметров снега. Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 35 метеопостах. Последствия стихии ликвидировали 178 комбинированных дорожных машин, 20 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера и 20 единиц прочей техники», — пояснили в ДИПе, добавив, что для устранения скользкости на дорогах было использовано 6400 тонн пескосоляной смеси.

Сильный снегопад на Среднем Урале начался с самого раннего утра 6 ноября. Для устранения последствий стихии власти изначально вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справлялись с непогодой, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.

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Для устранения последствий снегопада, обрушившегося на Свердловскую область 6 ноября, на дороги вывели 242 единицы дорожно-уборочной техники. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «За минувшие сутки выпало до восьми сантиметров снега. Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 35 метеопостах. Последствия стихии ликвидировали 178 комбинированных дорожных машин, 20 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера и 20 единиц прочей техники», — пояснили в ДИПе, добавив, что для устранения скользкости на дорогах было использовано 6400 тонн пескосоляной смеси. Сильный снегопад на Среднем Урале начался с самого раннего утра 6 ноября. Для устранения последствий стихии власти изначально вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справлялись с непогодой, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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