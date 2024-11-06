Армия спецтехники вышла на дороги Свердловской области. Фото

Более 200 единиц спецтехники выехали чистить свердловские дороги после снегопада

07 ноября 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Снегопад обрушился на регион ранним утром 6 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для устранения последствий снегопада, обрушившегося на Свердловскую область 6 ноября, на дороги вывели 242 единицы дорожно-уборочной техники. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «За минувшие сутки выпало до восьми сантиметров снега. Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 35 метеопостах. Последствия стихии ликвидировали 178 комбинированных дорожных машин, 20 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера и 20 единиц прочей техники», — пояснили в ДИПе, добавив, что для устранения скользкости на дорогах было использовано 6400 тонн пескосоляной смеси. Сильный снегопад на Среднем Урале начался с самого раннего утра 6 ноября. Для устранения последствий стихии власти изначально вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справлялись с непогодой, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для устранения последствий снегопада, обрушившегося на Свердловскую область 6 ноября, на дороги вывели 242 единицы дорожно-уборочной техники. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «За минувшие сутки выпало до восьми сантиметров снега. Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 35 метеопостах. Последствия стихии ликвидировали 178 комбинированных дорожных машин, 20 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера и 20 единиц прочей техники», — пояснили в ДИПе, добавив, что для устранения скользкости на дорогах было использовано 6400 тонн пескосоляной смеси. Сильный снегопад на Среднем Урале начался с самого раннего утра 6 ноября. Для устранения последствий стихии власти изначально вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справлялись с непогодой, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.