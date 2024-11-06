Для устранения последствий снегопада, обрушившегося на Свердловскую область 6 ноября, на дороги вывели 242 единицы дорожно-уборочной техники. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.
«За минувшие сутки выпало до восьми сантиметров снега. Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 35 метеопостах. Последствия стихии ликвидировали 178 комбинированных дорожных машин, 20 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера и 20 единиц прочей техники», — пояснили в ДИПе, добавив, что для устранения скользкости на дорогах было использовано 6400 тонн пескосоляной смеси.
Сильный снегопад на Среднем Урале начался с самого раннего утра 6 ноября. Для устранения последствий стихии власти изначально вывели на дороги 159 единиц уборочной техники. О том, как регион и в том числе Екатеринбург справлялись с непогодой, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.
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