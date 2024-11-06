06 ноября 2024

Аэропорт Кургана возобновил работу после метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт работает в штатном режиме после снегопада (архивное фото)
Аэропорт работает в штатном режиме после снегопада (архивное фото) Фото:

В Кургане аэропорт начал работу после долгого снегопада в городе. Из-за непогоды он был временно закрыт. Об этом URA.RU сообщил представитель аэропорта. До этого несколько рейсов задерживались из-за метели в Кургане и закрытого аэропорта.

«Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщил представитель аэропорта корреспонденту URA.RU. Ранее два самолета, следовавшие в Курган, были вынуждены задержаться.

Пилот самолета рейса Сочи — Курган — Сочи экстренно посадил транспорт в Челябинске. В то же время самолет до Кургана из Санкт-Петербурга не вылетел на выполнение рейса по расписанию. Транспорт пережидал снегопад в Кургане: около 16 часов.

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В Кургане аэропорт начал работу после долгого снегопада в городе. Из-за непогоды он был временно закрыт. Об этом URA.RU сообщил представитель аэропорта. До этого несколько рейсов задерживались из-за метели в Кургане и закрытого аэропорта. «Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщил представитель аэропорта корреспонденту URA.RU. Ранее два самолета, следовавшие в Курган, были вынуждены задержаться. Пилот самолета рейса Сочи — Курган — Сочи экстренно посадил транспорт в Челябинске. В то же время самолет до Кургана из Санкт-Петербурга не вылетел на выполнение рейса по расписанию. Транспорт пережидал снегопад в Кургане: около 16 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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