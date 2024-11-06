Аэропорт Кургана возобновил работу после метели

В Кургане аэропорт начал работу после долгого снегопада в городе. Из-за непогоды он был временно закрыт. Об этом URA.RU сообщил представитель аэропорта. До этого несколько рейсов задерживались из-за метели в Кургане и закрытого аэропорта.
«Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщил представитель аэропорта корреспонденту URA.RU. Ранее два самолета, следовавшие в Курган, были вынуждены задержаться.
Пилот самолета рейса Сочи — Курган — Сочи экстренно посадил транспорт в Челябинске. В то же время самолет до Кургана из Санкт-Петербурга не вылетел на выполнение рейса по расписанию. Транспорт пережидал снегопад в Кургане: около 16 часов.
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