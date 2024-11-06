Из-за сильной метели и плохой видимости самолет, следовавший по маршруту Курган Санкт-Петербург, задерживался на 16 часов. Об этом сообщается в информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.
«Рейс EO 348 Курган — Санкт-Петербург авиакомпании Ikar. Задержан. Время прибытия: 07:47 7 ноября», — указано на онлайн-табло. По расписанию он должен был прилететь 6 ноября в 16:35 по местному времени.
Ранее URA.RU писало, что что из-за снегопада рейс Сочи — Курган экстренно приземлялся на запасном аэродроме Челябинска. Аэропорт Кургана из-за непогоды временно был закрыт.
Обновлено в 9:49:
Рейс Курган — Санкт-Петербург авиакомпании Ikar совершил посадку в аэропорту Пулково. Время прилета — 07:45 по местному времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!