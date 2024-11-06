06 ноября 2024

Рейс из Кургана в Санкт-Петербург задержали на 16 часов из-за снегопада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Кургана в Санкт-Петербург задержался на 16 часов
Рейс из Кургана в Санкт-Петербург задержался на 16 часов Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

Из-за сильной метели и плохой видимости самолет, следовавший по маршруту Курган  Санкт-Петербург, задерживался на 16 часов. Об этом сообщается в информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.

«Рейс EO 348 Курган — Санкт-Петербург авиакомпании Ikar. Задержан. Время прибытия: 07:47 7 ноября», — указано на онлайн-табло. По расписанию он должен был прилететь 6 ноября в 16:35 по местному времени. 

Ранее URA.RU писало, что что из-за снегопада рейс Сочи — Курган экстренно приземлялся на запасном аэродроме Челябинска. Аэропорт Кургана из-за непогоды временно был закрыт

Обновлено в 9:49:

Рейс Курган — Санкт-Петербург авиакомпании Ikar совершил посадку в аэропорту Пулково. Время прилета — 07:45 по местному времени. 

Рейс из Кургана задержался из-за непогоды
Рейс из Кургана задержался из-за непогоды
Фото:

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Из-за сильной метели и плохой видимости самолет, следовавший по маршруту Курган  Санкт-Петербург, задерживался на 16 часов. Об этом сообщается в информации на онлайн-табло аэропорта Пулково. «Рейс EO 348 Курган — Санкт-Петербург авиакомпании Ikar. Задержан. Время прибытия: 07:47 7 ноября», — указано на онлайн-табло. По расписанию он должен был прилететь 6 ноября в 16:35 по местному времени.  Ранее URA.RU писало, что что из-за снегопада рейс Сочи — Курган экстренно приземлялся на запасном аэродроме Челябинска. Аэропорт Кургана из-за непогоды временно был закрыт.  Обновлено в 9:49: Рейс Курган — Санкт-Петербург авиакомпании Ikar совершил посадку в аэропорту Пулково. Время прилета — 07:45 по местному времени. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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