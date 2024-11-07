Подполье: серия взрывов раздалась в аэропорту под Киевом

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Взрывы раздавались рядом с аэропортом Киева (архивное фото)
Взрывы раздавались рядом с аэропортом Киева (архивное фото) Фото:

Серия взрывов с сильной детонацией раздалась в Киеве рядом с аэропортом Жуляны. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«В Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении аэропорта Жуляны», — приводит слова Лебедева РИА Новости. Очевидцы также указали на мощную детонацию. В направлении аэропорта выехали машины скорой помощи.

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Серия взрывов с сильной детонацией раздалась в Киеве рядом с аэропортом Жуляны. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «В Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении аэропорта Жуляны», — приводит слова Лебедева РИА Новости. Очевидцы также указали на мощную детонацию. В направлении аэропорта выехали машины скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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