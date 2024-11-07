Подполье: серия взрывов раздалась в аэропорту под Киевом

Взрывы раздавались рядом с аэропортом Киева (архивное фото)
Серия взрывов с сильной детонацией раздалась в Киеве рядом с аэропортом Жуляны. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«В Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении аэропорта Жуляны», — приводит слова Лебедева РИА Новости. Очевидцы также указали на мощную детонацию. В направлении аэропорта выехали машины скорой помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.