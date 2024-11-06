Жители элитных ЖК в Челябинске пожаловались на двойной рост цен за обслуживание домов

В элитных челябинских ЖК вдвое поднимут плату за обслуживание домов

07 ноября 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Утвердить новый тариф в ЖК «Ньютон» планируется в середине декабря 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске жителям многих высоток комфорт-класса вдвое увеличат плату за содержание и текущий ремонт — с 36 до 65 рублей с квадратного метра. На это 7 ноября пожаловались жители элитного ЖК «Ньютон», где летом в три раза выросли тарифы на охрану. «Высотки в ЖК „Ньютон“ итак обслуживаются по более высокому тарифу, чем городской, на 25% выше. К тому же в договоре предупреждают о ежегодной индексации. Сейчас у нас тариф 36,24 рубля с квадратного метра, а поднять его планируют до 65 рублей, плюс 2,94 рубля — это текущий ремонт и 1,94 рубля за вывоз снега, это будет минимум» — сообщила жительница ЖК «Ньютон» Кристина, передает издание «74.ру». Жители элитного ЖК опасаются, что коммунальные платежи скоро сравняются с платой по ипотеке. Ежемесячный платеж может составить почти 15 тысяч рублей. Причем в скором времени повысить коммунальные платежи планируется и в других ЖК Челябинска. В группе компаний «Голос», в которую входит УК, обслуживающая «Ньютон», планируемое повышение тарифов подтвердили и рассказали, с чем оно связано. «Мы уже сработали себе в убыток к концу 2024 года, убытки составят порядка 130 миллионов рублей. Повышение тарифа неизбежно. Рост рассчитывается индивидуально для каждого дома. Итоговая сумма будет зависеть от площади. Повышение будет в среднем в два раза. У жителей будет возможность выбрать, какой набор услуг им нужен и за какую сумму», — пояснили в группе компаний «Голос». Утвердить новый тариф В ЖК «Ньютон» планируется в середине декабря. В других ЖК от группы «Голос», среди которых «Александровский», «Подсолнухи», Evo Park, «Башня Свободы», «Олимп», «Соколиная гора», «Эльтаун», тарифы повысят с конца ноября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске жителям многих высоток комфорт-класса вдвое увеличат плату за содержание и текущий ремонт — с 36 до 65 рублей с квадратного метра. На это 7 ноября пожаловались жители элитного ЖК «Ньютон», где летом в три раза выросли тарифы на охрану. «Высотки в ЖК „Ньютон“ итак обслуживаются по более высокому тарифу, чем городской, на 25% выше. К тому же в договоре предупреждают о ежегодной индексации. Сейчас у нас тариф 36,24 рубля с квадратного метра, а поднять его планируют до 65 рублей, плюс 2,94 рубля — это текущий ремонт и 1,94 рубля за вывоз снега, это будет минимум» — сообщила жительница ЖК «Ньютон» Кристина, передает издание «74.ру». Жители элитного ЖК опасаются, что коммунальные платежи скоро сравняются с платой по ипотеке. Ежемесячный платеж может составить почти 15 тысяч рублей. Причем в скором времени повысить коммунальные платежи планируется и в других ЖК Челябинска. В группе компаний «Голос», в которую входит УК, обслуживающая «Ньютон», планируемое повышение тарифов подтвердили и рассказали, с чем оно связано. «Мы уже сработали себе в убыток к концу 2024 года, убытки составят порядка 130 миллионов рублей. Повышение тарифа неизбежно. Рост рассчитывается индивидуально для каждого дома. Итоговая сумма будет зависеть от площади. Повышение будет в среднем в два раза. У жителей будет возможность выбрать, какой набор услуг им нужен и за какую сумму», — пояснили в группе компаний «Голос». Утвердить новый тариф В ЖК «Ньютон» планируется в середине декабря. В других ЖК от группы «Голос», среди которых «Александровский», «Подсолнухи», Evo Park, «Башня Свободы», «Олимп», «Соколиная гора», «Эльтаун», тарифы повысят с конца ноября 2024 года.