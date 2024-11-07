ЕР внесла поправки ко второму чтению бюджета РФ: деньги пойдут на дороги, капремонты и отдых

Партия «Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета России на 2025-2027 годы. Согласно им, на капремонт будет выделено 7,8 млрд рублей, на программы оздоровления — три миллиарда и развитие дорожной сети в регионах — 60 млрд рублей. Об этом сообщает политическая партия.
«Поправки предусматривают: увеличение финансирования на развитие региональной дорожной сети на 60 миллиардов рублей», — говорится в telegram-канале «Единой России». Также 7,8 млрд рублей пойдут на капремонт и оснащение спортивной инфраструктуры, 1,2 млрд — на финансирование программ абилитации и реабилитации инвалидов.
Кроме того, 7,1 млрд рублей будет выделен на дополнительное финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий». На продолжение развития инфраструктуры оздоровления и детского отдыха из федерального бюджета выделят три миллиарда рублей.
Партия «Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета. В частности, фракция намерена увеличить финансирование по ряду направлений — агропромышленный комплекс (АПК), поддержка науки и спорта. В проект также включено развитие регионов страны, поддержка семей с детьми и другие сферы. «Единая Россия» оформит представленные предложения и внесет их в Госдуму к 5 ноября, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
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