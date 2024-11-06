Происшествия В консерватории Екатеринбурга обнаружили труп 07 ноября 2024 в 11:16 Размер текста - 17 + ЧП произошло на проспекте Ленина, 26 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге нашли труп в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «По предварительным данным, утром человек упал в обморок. Ему вызвали скорую помощь, пока ждали врачей, он скончался. Его личность устанавливается», — сказал собеседник агентства. По словам источника в силовой среде, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге нашли труп в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «По предварительным данным, утром человек упал в обморок. Ему вызвали скорую помощь, пока ждали врачей, он скончался. Его личность устанавливается», — сказал собеседник агентства. По словам источника в силовой среде, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям