В консерватории Екатеринбурга обнаружили труп

ЧП произошло на проспекте Ленина, 26
В Екатеринбурге нашли труп в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, утром человек упал в обморок. Ему вызвали скорую помощь, пока ждали врачей, он скончался. Его личность устанавливается», — сказал собеседник агентства.
По словам источника в силовой среде, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.
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