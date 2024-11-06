06 ноября 2024

В консерватории Екатеринбурга обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского. Екатеринбург, консерватория имени мусоргского, уральская консерватория
ЧП произошло на проспекте Ленина, 26 Фото:

В Екатеринбурге нашли труп в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, утром человек упал в обморок. Ему вызвали скорую помощь, пока ждали врачей, он скончался. Его личность устанавливается», — сказал собеседник агентства.

По словам источника в силовой среде, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.

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В Екатеринбурге нашли труп в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «По предварительным данным, утром человек упал в обморок. Ему вызвали скорую помощь, пока ждали врачей, он скончался. Его личность устанавливается», — сказал собеседник агентства. По словам источника в силовой среде, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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