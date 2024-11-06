В Челябинске не вышел на линию популярный автобус

07 ноября 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Челябинцы не могут уехать утром до работы или учебы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске не вышел на линию популярный автобус №3, который соединяет ЧВВАКУШ и завод Станкомаш. Горожане сообщают об отсутствии утренних рейсов в течение нескольких дней, из-за чего опаздывают на работу и учебу. «Уже несколько дней мы не можем добраться от ТРК Космос до Скульптора Головницкого на работу утром. Погода неблагоприятная, идет снег, и многие люди не смогли уехать в сторону ЧВВАКУШ, так как в 06:00 не было никакого транспорта», — рассказала URA.RU жительница Челябинска. Курсанты военного училища также пожаловались, что с начала ноября из-за отсутствия утренних рейсов начали сильно опаздывать на учебу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, маршрут был переведен с нерегулируемого тарифа на регулируемый, при этом малый класс транспорта изменен на средний. На линии уже работают шесть машин, в ближайшие дни на маршрут выйдут весь запланированный транспорт. «В данный момент перевозчик активно доукомплектовывает оставшиеся машины валидаторами и другой необходимой техникой для работы на маршруте. Просим подождать буквально три-пять дней», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее жителей региона предупреждали, что в ноябре изменится маршрут движения маршрута автобуса №3. Автобусы среднего класса поедут по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспекту Ленина до ЮУрГУ. До ТРК «Алмаз» маршрутка больше ездить не будет. На линию выйдут 12 автобусов, два останутся в резерве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске не вышел на линию популярный автобус №3, который соединяет ЧВВАКУШ и завод Станкомаш. Горожане сообщают об отсутствии утренних рейсов в течение нескольких дней, из-за чего опаздывают на работу и учебу. «Уже несколько дней мы не можем добраться от ТРК Космос до Скульптора Головницкого на работу утром. Погода неблагоприятная, идет снег, и многие люди не смогли уехать в сторону ЧВВАКУШ, так как в 06:00 не было никакого транспорта», — рассказала URA.RU жительница Челябинска. Курсанты военного училища также пожаловались, что с начала ноября из-за отсутствия утренних рейсов начали сильно опаздывать на учебу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, маршрут был переведен с нерегулируемого тарифа на регулируемый, при этом малый класс транспорта изменен на средний. На линии уже работают шесть машин, в ближайшие дни на маршрут выйдут весь запланированный транспорт. «В данный момент перевозчик активно доукомплектовывает оставшиеся машины валидаторами и другой необходимой техникой для работы на маршруте. Просим подождать буквально три-пять дней», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее жителей региона предупреждали, что в ноябре изменится маршрут движения маршрута автобуса №3. Автобусы среднего класса поедут по улицам Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспекту Ленина до ЮУрГУ. До ТРК «Алмаз» маршрутка больше ездить не будет. На линию выйдут 12 автобусов, два останутся в резерве.