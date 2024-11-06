Психически больной мужчина с ножом напал на школу в Челябинской области

07 ноября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Повара попытались отобрать у мужчины нож (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU Психически больной мужчина пробрался в здание школы в селе Кунашак Челябинской области, где в столовой схватился за ножи. Об этом URA.RU сообщил источник. «В здании начальной школы села Кунашак 7 ноября в 9:30 произошло ЧП. В здание пробрался 31-летний мужчина, который, по информации из ОМВД по Кунашакскому району, состоит на учете у психиатра. Мужчина зашел со стороны служебного входа школьной столовой, где схватился за ножи», — сообщил источник. Повара попытались отобрать у мужчины ножи, после чего выбежали из столовой в переход, соединяющийся со школой. Дверь успел заблокировать учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Благодаря чему злоумышленник не смог попасть к детям. В это время сотрудники школы нажали тревожную кнопку. Полиция и сотрудники Росгвардии среагировали оперативно. Нападавшего увезли в отдел. Пострадавших нет. В настоящее время идет разбирательство дела. В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали уточнить информацию. Она будет опубликована позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Психически больной мужчина пробрался в здание школы в селе Кунашак Челябинской области, где в столовой схватился за ножи. Об этом URA.RU сообщил источник. «В здании начальной школы села Кунашак 7 ноября в 9:30 произошло ЧП. В здание пробрался 31-летний мужчина, который, по информации из ОМВД по Кунашакскому району, состоит на учете у психиатра. Мужчина зашел со стороны служебного входа школьной столовой, где схватился за ножи», — сообщил источник. Повара попытались отобрать у мужчины ножи, после чего выбежали из столовой в переход, соединяющийся со школой. Дверь успел заблокировать учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Благодаря чему злоумышленник не смог попасть к детям. В это время сотрудники школы нажали тревожную кнопку. Полиция и сотрудники Росгвардии среагировали оперативно. Нападавшего увезли в отдел. Пострадавших нет. В настоящее время идет разбирательство дела. В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали уточнить информацию. Она будет опубликована позднее.