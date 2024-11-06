06 ноября 2024

В Ишиме Тюменской области пропал второй ребенок за сутки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок бесследно пропал 6 ноября
Ребенок бесследно пропал 6 ноября Фото:

В г. Ишиме (Тюменская область) разыскивают 12-летнего подростка, который исчез 6 ноября. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Ранее в городе начались поиски 11-летнего ребенка, который также пропал в этот день.

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал ребенок, 12 лет, г. Ишим, Тюменская область. 6 ноября 2024 года не вернулся домой из школы», — указано в сообщении поисковиков.

В ориентировке на ребенка сообщается, что на момент пропажи он был одет в черные кроссовки, куртку и шапку. Также на нем были штаны коричневого цвета. Любую информацию о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ишиме (Тюменская область) пропал 11-летний мальчик. 6 ноября он вышел из дома и не вернулся.

Обновлено 7 ноября 2024 года в 12:02.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что местонахождение подростка установлено. «Местонахождение подростка установлено. По предварительным данным, в отношении ребенка противоправные действия не совершались. С ним работают сотрудники ПДН», — пояснили там агентству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В г. Ишиме (Тюменская область) разыскивают 12-летнего подростка, который исчез 6 ноября. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Ранее в городе начались поиски 11-летнего ребенка, который также пропал в этот день. «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал ребенок, 12 лет, г. Ишим, Тюменская область. 6 ноября 2024 года не вернулся домой из школы», — указано в сообщении поисковиков. В ориентировке на ребенка сообщается, что на момент пропажи он был одет в черные кроссовки, куртку и шапку. Также на нем были штаны коричневого цвета. Любую информацию о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Ранее URA.RU писало о том, что в Ишиме (Тюменская область) пропал 11-летний мальчик. 6 ноября он вышел из дома и не вернулся. Обновлено 7 ноября 2024 года в 12:02. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что местонахождение подростка установлено. «Местонахождение подростка установлено. По предварительным данным, в отношении ребенка противоправные действия не совершались. С ним работают сотрудники ПДН», — пояснили там агентству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...