В г. Ишиме (Тюменская область) разыскивают 12-летнего подростка, который исчез 6 ноября. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Ранее в городе начались поиски 11-летнего ребенка, который также пропал в этот день.
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал ребенок, 12 лет, г. Ишим, Тюменская область. 6 ноября 2024 года не вернулся домой из школы», — указано в сообщении поисковиков.
В ориентировке на ребенка сообщается, что на момент пропажи он был одет в черные кроссовки, куртку и шапку. Также на нем были штаны коричневого цвета. Любую информацию о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее URA.RU писало о том, что в Ишиме (Тюменская область) пропал 11-летний мальчик. 6 ноября он вышел из дома и не вернулся.
Обновлено 7 ноября 2024 года в 12:02.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что местонахождение подростка установлено. «Местонахождение подростка установлено. По предварительным данным, в отношении ребенка противоправные действия не совершались. С ним работают сотрудники ПДН», — пояснили там агентству.
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