Сотни россиян застряли в Японии из-за поломки лайнера

Круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) сломался в порту Йокогама в Японии. Об этом сообщили пассажиры из России. По их данным, на борту находятся примерно 500–600 соотечественников.
Лайнер должен был прибыть в конечную точку маршрута Шанхай 9 ноября, но так и не покинул порт в Йокогаме из-за технической неисправности. «Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию», — рассказала РБК пассажирка Юлия. По ее словам, на борту много детей, пассажиры пытаются уехать из порта, но им не отдают паспорта. В связи с этим туристы обратились в консульство России и к властям Японии с просьбой обеспечить им перелет в Шанхай, иначе у них сгорят дорогие билеты домой.
Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней, следует из разосланного им уведомления. Компания также пообещала автоматически возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему.
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