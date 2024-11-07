Сотни россиян застряли в Японии из-за поломки лайнера

РБК: около 500 российских туристов не могут выехать из Японии
© Служба новостей «URA.RU»
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Лайнер не может покинуть порт из-за неисправности
Лайнер не может покинуть порт из-за неисправности Фото:

Круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) сломался в порту Йокогама в Японии. Об этом сообщили пассажиры из России. По их данным, на борту находятся примерно 500–600 соотечественников.

Лайнер должен был прибыть в конечную точку маршрута Шанхай 9 ноября, но так и не покинул порт в Йокогаме из-за технической неисправности. «Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию», — рассказала РБК пассажирка Юлия. По ее словам, на борту много детей, пассажиры пытаются уехать из порта, но им не отдают паспорта. В связи с этим туристы обратились в консульство России и к властям Японии с просьбой обеспечить им перелет в Шанхай, иначе у них сгорят дорогие билеты домой.

Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней, следует из разосланного им уведомления. Компания также пообещала автоматически возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему. 

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Круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) сломался в порту Йокогама в Японии. Об этом сообщили пассажиры из России. По их данным, на борту находятся примерно 500–600 соотечественников. Лайнер должен был прибыть в конечную точку маршрута Шанхай 9 ноября, но так и не покинул порт в Йокогаме из-за технической неисправности. «Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию», — рассказала РБК пассажирка Юлия. По ее словам, на борту много детей, пассажиры пытаются уехать из порта, но им не отдают паспорта. В связи с этим туристы обратились в консульство России и к властям Японии с просьбой обеспечить им перелет в Шанхай, иначе у них сгорят дорогие билеты домой. Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней, следует из разосланного им уведомления. Компания также пообещала автоматически возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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