Минсельхоз сделал заявление на фоне сообщений о снижении производства индейки

Минсельхоз: объем производства индейки в 2024 году достиг 323 тысяч тонн

07 ноября 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Производство индейки в России в 2024 году не снизило обороты Фото: Размик Закарян © URA.RU Минсельхоз в своем заявлении на фоне информации о снижении производства индейки сообщил, что в 2024 году в производстве мяса птицы фиксируется положительная динамика. Из всего объема порядка 323 тысячи тонн приходится на производство индейки. «В текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы. В январе — сентябре было произведено порядка пяти миллионов тонн — на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 323 тысячи тонн приходится на индейку», — говорится в заявлении министерства. Текст есть в распоряжении URA.RU. Согласно информации от Национальной ассоциации производителей индейки, на предприятиях начали выращивать птиц. По предположениям, это приведет к производству дополнительных 122 тысяч тонн этой продукции. Ожидается, что к концу года объем производства индейки достигнет 435 тысяч тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году. Отмечается, что производители индейки имеют доступ к государственным мерам поддержки. Включая предоставление льготных кредитов и компенсацию части затрат на строительство и модернизацию объектов для разведения племенной птицы. Ранее крупнейший в России производитель индейки группа «Дамате» объявил о снижении планируемых объемов производства и поставок мяса на период с середины октября 2024 года до 10 января 2025 года. Причиной стало повреждение системы поддержания микроклимата на площадках для откорма в Ростовской области, что вынудило компанию принять меры по экстренной перевозке поголовья на досрочный убой и последующую переработку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минсельхоз в своем заявлении на фоне информации о снижении производства индейки сообщил, что в 2024 году в производстве мяса птицы фиксируется положительная динамика. Из всего объема порядка 323 тысячи тонн приходится на производство индейки. «В текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы. В январе — сентябре было произведено порядка пяти миллионов тонн — на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 323 тысячи тонн приходится на индейку», — говорится в заявлении министерства. Текст есть в распоряжении URA.RU. Согласно информации от Национальной ассоциации производителей индейки, на предприятиях начали выращивать птиц. По предположениям, это приведет к производству дополнительных 122 тысяч тонн этой продукции. Ожидается, что к концу года объем производства индейки достигнет 435 тысяч тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году. Отмечается, что производители индейки имеют доступ к государственным мерам поддержки. Включая предоставление льготных кредитов и компенсацию части затрат на строительство и модернизацию объектов для разведения племенной птицы. Ранее крупнейший в России производитель индейки группа «Дамате» объявил о снижении планируемых объемов производства и поставок мяса на период с середины октября 2024 года до 10 января 2025 года. Причиной стало повреждение системы поддержания микроклимата на площадках для откорма в Ростовской области, что вынудило компанию принять меры по экстренной перевозке поголовья на досрочный убой и последующую переработку.