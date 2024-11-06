Крупнейший в России производитель индейки ограничил отгрузки в магазины

07 ноября 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

«Дамате» уведомил торговые сети о сокращении поставок птицы до января 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU Крупнейший в России производитель индейки группа «Дамате» объявил о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы на период с середины октября до 10 января 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо компании, которое подтверждено двумя независимыми источниками. «В результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области компания была вынуждена экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку», — пишут «Ведомости». Причиной сокращения объемов производства стало повреждение системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области. Как говорится в материале, это привело к сокращению плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в четвертом квартале 2024 года на предприятии «Индюшкин двор». Однако, по данным газеты, отечественные производители смогут покрыть потребность населения в птице. Ранее сообщалось, что с начала года сливочное масло прибавило в цене 25%. Такие данные приводит Росстат. Сократить дефицит продукта власти планируют увеличением импорта. По словам гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова заявил, что стабилизация цен на сливочное масло ожидается в результате увеличения импорта и сокращения спроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший в России производитель индейки группа «Дамате» объявил о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы на период с середины октября до 10 января 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо компании, которое подтверждено двумя независимыми источниками. «В результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области компания была вынуждена экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку», — пишут «Ведомости». Причиной сокращения объемов производства стало повреждение системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области. Как говорится в материале, это привело к сокращению плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в четвертом квартале 2024 года на предприятии «Индюшкин двор». Однако, по данным газеты, отечественные производители смогут покрыть потребность населения в птице. Ранее сообщалось, что с начала года сливочное масло прибавило в цене 25%. Такие данные приводит Росстат. Сократить дефицит продукта власти планируют увеличением импорта. По словам гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова заявил, что стабилизация цен на сливочное масло ожидается в результате увеличения импорта и сокращения спроса.