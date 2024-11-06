06 ноября 2024

Крупнейший в России производитель индейки ограничил отгрузки в магазины

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Клипарт с Ириной Текслер. Магнитогорск, витрина, курица, мясо, продуктовый магазин
«Дамате» уведомил торговые сети о сокращении поставок птицы до января 2025 года Фото:

Крупнейший в России производитель индейки группа «Дамате» объявил о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы на период с середины октября до 10 января 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо компании, которое подтверждено двумя независимыми источниками.

«В результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области компания была вынуждена экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку», — пишут «Ведомости». Причиной сокращения объемов производства стало повреждение системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области.

Как говорится в материале, это привело к сокращению плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в четвертом квартале 2024 года на предприятии «Индюшкин двор». Однако, по данным газеты, отечественные производители смогут покрыть потребность населения в птице.

Ранее сообщалось, что с начала года сливочное масло прибавило в цене 25%. Такие данные приводит Росстат. Сократить дефицит продукта власти планируют увеличением импорта. По словам гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова заявил, что стабилизация цен на сливочное масло ожидается в результате увеличения импорта и сокращения спроса.

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Крупнейший в России производитель индейки группа «Дамате» объявил о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы на период с середины октября до 10 января 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо компании, которое подтверждено двумя независимыми источниками. «В результате повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области компания была вынуждена экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку», — пишут «Ведомости». Причиной сокращения объемов производства стало повреждение системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области. Как говорится в материале, это привело к сокращению плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в четвертом квартале 2024 года на предприятии «Индюшкин двор». Однако, по данным газеты, отечественные производители смогут покрыть потребность населения в птице. Ранее сообщалось, что с начала года сливочное масло прибавило в цене 25%. Такие данные приводит Росстат. Сократить дефицит продукта власти планируют увеличением импорта. По словам гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова заявил, что стабилизация цен на сливочное масло ожидается в результате увеличения импорта и сокращения спроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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