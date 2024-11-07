«Прозрачность и добросовестность»: Афанасьев рассказал, как проходит КРТ в Тюмени

Мэр Максим Афанасьев: в Тюмени под КРТ отдано 20 территорий
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Под реновацию в Тюмени отдано уже 20 территорий
Под реновацию в Тюмени отдано уже 20 территорий Фото:

В Тюмени под комплексное развитие территорий отдано уже 20 объектов, по 18-ти из которых уже заключены договоры на застройку и реновацию. Об этом на совещании с губернатором региона Александром Моором, проходящем в рамках Тюменского градостроительного форума, рассказал мэр города Максим Афанасьев.

«На сегодняшний день в Тюмени решение о проведении КРТ принято в отношении 20 территорий. По 18-ти из них уже заключены и реализуются договоры. Все территории проведения КРТ обременены аварийным жилфондом, или тем, который не соответствует городским критериям благоустроенности. Снесено уже порядка 65 аварийных домов, их жители получили новое, качественное жилье. На освобожденных территориях выдано десять разрешений на строительство», — рассказал Афанасьев.

Он также отметил, что разрешения застройщики получают лишь после того, как территории освобождаются от старого жилья. Таким образом, власти и строительные компании демонстрируют прозрачность и добросовестность своих действий.

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В Тюмени под комплексное развитие территорий отдано уже 20 объектов, по 18-ти из которых уже заключены договоры на застройку и реновацию. Об этом на совещании с губернатором региона Александром Моором, проходящем в рамках Тюменского градостроительного форума, рассказал мэр города Максим Афанасьев. «На сегодняшний день в Тюмени решение о проведении КРТ принято в отношении 20 территорий. По 18-ти из них уже заключены и реализуются договоры. Все территории проведения КРТ обременены аварийным жилфондом, или тем, который не соответствует городским критериям благоустроенности. Снесено уже порядка 65 аварийных домов, их жители получили новое, качественное жилье. На освобожденных территориях выдано десять разрешений на строительство», — рассказал Афанасьев. Он также отметил, что разрешения застройщики получают лишь после того, как территории освобождаются от старого жилья. Таким образом, власти и строительные компании демонстрируют прозрачность и добросовестность своих действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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