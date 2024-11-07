Вышел тизер второй части комедии «Батя», которая снималась в Пермском крае. Видео

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Фильм «Батя 2. Дед» выйдет в прокат в следующем году
Фильм «Батя 2. Дед» выйдет в прокат в следующем году Фото:

Опубликован тизер-трейлер комедии «Батя 2. Дед», которая снималась в Пермском крае. Фильм выходит на экраны 3 апреля 2025 года.

«Вышел тизер-трейлер фильма „Батя 2. Дед“. Сиквел народной комедии от режиссера Ильи Учителя выйдет в прокат 3 апреля 2025 года. Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Юра Степанов и другие», — сообщается в telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее URA.RU сообщало, что съемки фильма «Батя 2. Дед» проводились в селе Кын. За две недели создатели ленты столкнулись с проливными дождями, палящим солнцем и нашествием комаров и оводов.

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Опубликован тизер-трейлер комедии «Батя 2. Дед», которая снималась в Пермском крае. Фильм выходит на экраны 3 апреля 2025 года. «Вышел тизер-трейлер фильма „Батя 2. Дед“. Сиквел народной комедии от режиссера Ильи Учителя выйдет в прокат 3 апреля 2025 года. Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Юра Степанов и другие», — сообщается в telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика». Ранее URA.RU сообщало, что съемки фильма «Батя 2. Дед» проводились в селе Кын. За две недели создатели ленты столкнулись с проливными дождями, палящим солнцем и нашествием комаров и оводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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