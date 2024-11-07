Бастрыкин потребовал возбудить дело после ЧП с падением на пермячку глыбы льда

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ЧП с падением глыбы льда произошло в марте 2024 года
ЧП с падением глыбы льда произошло в марте 2024 года Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ЧП в Пермском крае, где на пенсионерку упала глыба льда. Поводом послужила жалоба, поступившая от жительницы края через приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте».

«К Александру Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств травмирования ее 71-летней матери. В марте 2024 года на женщину упала глыба льда с крыши многоквартирного дома по улице Подлесной. Пострадавшая получила телесные повреждения, ей потребовалось длительное лечение. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен», — сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России».

Поручение о возбуждении уголовного дела дано руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину. Также следователям поручено предоставить Александру Бастрыкину доклад о первоначальных следственных действиях, а по завершении расследования — отчет о результатах.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ЧП в Пермском крае, где на пенсионерку упала глыба льда. Поводом послужила жалоба, поступившая от жительницы края через приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». «К Александру Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств травмирования ее 71-летней матери. В марте 2024 года на женщину упала глыба льда с крыши многоквартирного дома по улице Подлесной. Пострадавшая получила телесные повреждения, ей потребовалось длительное лечение. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен», — сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». Поручение о возбуждении уголовного дела дано руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину. Также следователям поручено предоставить Александру Бастрыкину доклад о первоначальных следственных действиях, а по завершении расследования — отчет о результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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