Вместо Бузовой главный каток Екатеринбурга откроет олимпийский чемпион

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге откроет шоу Ильи Авербуха

07 ноября 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Илья Авербух привезет шоу 21 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певице Ольге Бузовой, которой мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предлагал приехать на открытие нового катка, нашли замену. Запускать грандиозный проект на площади 1905 года будет олимпийский чемпион по фигурному катанию Илья Авербух, поделились в пресс-службе парка Маяковского. «Открытие катка ожидается 21 декабря. По плану будет шоу Ильи Авербуха», — приоткрыли тайну в ЦПКиО, который курирует площадку. Также в программе — встречи с фигуристами и хоккеистами, мастер-классы. Наблюдать за происходящим можно будет со смотровой площадки. По данным URA.RU, каток будет дорогостоящим проектом, из-за чего Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров. Площадку хотят сделать похожей на катки, которые есть в Москве возле ГУМа и на ВДНХ. Площадка проработает до середины февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певице Ольге Бузовой, которой мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предлагал приехать на открытие нового катка, нашли замену. Запускать грандиозный проект на площади 1905 года будет олимпийский чемпион по фигурному катанию Илья Авербух, поделились в пресс-службе парка Маяковского. «Открытие катка ожидается 21 декабря. По плану будет шоу Ильи Авербуха», — приоткрыли тайну в ЦПКиО, который курирует площадку. Также в программе — встречи с фигуристами и хоккеистами, мастер-классы. Наблюдать за происходящим можно будет со смотровой площадки. По данным URA.RU, каток будет дорогостоящим проектом, из-за чего Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров. Площадку хотят сделать похожей на катки, которые есть в Москве возле ГУМа и на ВДНХ. Площадка проработает до середины февраля.