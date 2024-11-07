Экспертиза одобрила строительство академии хоккея «Металлург» в Магнитогорске

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Академия будет находится рядом с парком «Притяжение»
Академия будет находится рядом с парком «Притяжение» Фото:

В Магнитогорске Челябинской области одобрили строительство академии хоккея «Металлург». Объект возведут в правобережном районе по улице Зеленой. Проект 6 ноября одобрила ООО «Проммаштест экспертиза», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство дворца спорта „Академия хоккея ‚Металлург‘ в городе Магнитогорске. Положительное заключение экспертной организации ООО ‚Проммаштест экспертиза‘“, — сообщается на сайте госреестра.

Как сообщается в документации, строить объект будет АО «Металлург». Академия будет находится рядом с парком «Притяжение». Общая площадь составит 13 тысяч 500 квадратных метров. Объект возведут между гостиницей «Европа» и улицей Зеленой, напротив санатория «Южный».

В младшие команды будут набирать всех, у кого есть желание играть в хоккей и нет медицинских противопоказаний. Далее отбирать участников от года к году будут по результатам, которых они смогут  достичь.

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В Магнитогорске Челябинской области одобрили строительство академии хоккея «Металлург». Объект возведут в правобережном районе по улице Зеленой. Проект 6 ноября одобрила ООО «Проммаштест экспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Строительство дворца спорта „Академия хоккея ‚Металлург‘ в городе Магнитогорске. Положительное заключение экспертной организации ООО ‚Проммаштест экспертиза‘“, — сообщается на сайте госреестра. Как сообщается в документации, строить объект будет АО «Металлург». Академия будет находится рядом с парком «Притяжение». Общая площадь составит 13 тысяч 500 квадратных метров. Объект возведут между гостиницей «Европа» и улицей Зеленой, напротив санатория «Южный». В младшие команды будут набирать всех, у кого есть желание играть в хоккей и нет медицинских противопоказаний. Далее отбирать участников от года к году будут по результатам, которых они смогут  достичь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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