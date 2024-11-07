Шумков рассказал, в каких домах должны жить курганские многодетные земли

Курганский губернатор Шумков: высотки не место для многодетных семей
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Шумков назвал причину демографического кризиса в Курганской области
Шумков назвал причину демографического кризиса в Курганской области Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказал мнение о том, что нынешняя застройка многоэтажными домами не способствует улучшению демографической ситуации в регионе. По его словам, крупные жилые комплексы с маленькими квартирами не лучшее место для роста численности многодетных семей.

«В многоквартирных домах, в 30- либо 40-метровых квартирах, многодетной семьи быть не может. Потому необходимо понимать, что многоквартирные дома — это решение некоторых социальных проблем», — подчеркнул губернатор Вадим Шумков в разговоре с «Царьградом».

Со слов губернатор, многоквартирные дома могут помочь при переселении из аварийного жилья, при предоставлении жилья детям-сиротам. Также, считает Шумков, высотки важны для тех людей, которые хотят переехать поработать в другом городе. Он также отметил, что для стимулирования роста числа многодетных семей в регионе следует сосредоточиться на развитии малоэтажного, комфортного и просторного жилья, которое будет более подходящим для крупных семей.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков осудил осознанный отказ от детей. Глава региона заявил, что попытки в информационном пространстве пропагандировать смешение ролей мужчины и женщины, а также движение чайлдфри — это путь к конфликту с богом. 

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказал мнение о том, что нынешняя застройка многоэтажными домами не способствует улучшению демографической ситуации в регионе. По его словам, крупные жилые комплексы с маленькими квартирами не лучшее место для роста численности многодетных семей. «В многоквартирных домах, в 30- либо 40-метровых квартирах, многодетной семьи быть не может. Потому необходимо понимать, что многоквартирные дома — это решение некоторых социальных проблем», — подчеркнул губернатор Вадим Шумков в разговоре с «Царьградом». Со слов губернатор, многоквартирные дома могут помочь при переселении из аварийного жилья, при предоставлении жилья детям-сиротам. Также, считает Шумков, высотки важны для тех людей, которые хотят переехать поработать в другом городе. Он также отметил, что для стимулирования роста числа многодетных семей в регионе следует сосредоточиться на развитии малоэтажного, комфортного и просторного жилья, которое будет более подходящим для крупных семей. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков осудил осознанный отказ от детей. Глава региона заявил, что попытки в информационном пространстве пропагандировать смешение ролей мужчины и женщины, а также движение чайлдфри — это путь к конфликту с богом. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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