Власти выделят дополнительные средства на обследование новорожденных

Правительство направит в регионы еще 770 млн руб на обследование новорожденных
© Служба новостей «URA.RU»
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На обследование новорожденных из бюджета выделяют дополнительные средства
На обследование новорожденных из бюджета выделяют дополнительные средства Фото:

Правительство РФ подписало распоряжение, согласно которому в  этом году в  регионы направят дополнительные средства на  проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных. Документ опубликова на  сайте исполнительного органа власти.

Как сказано в  документе, средства представляются субъектам РФ в  целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при  реализации мероприятий по  проведению массового обследования новорожденных на  врожденные и наследственные заболевания.

В  документе указано, какая сумма из  федерального бюджета поступит дополнительно в  каждый регион на  проведение обследования новорожденных детей. Самую большую субсидию получит Московская область — 34 млн рублей, республике Башкортостан будет выделено 25 млн 700 тысяч рублей, в  Свердловскую и Ростовскую область решено направить около 23 млн рублей, в  Чеченскую республику — 21 млн 657 тысяч рублей.

Неонатальный скрининг проводится в  первые дни жизни ребенка. Обследование помогает выявить тяжелые наследственные заболевания, чтобы начать лечение еще на  ранних стадиях. Кровь для исследования берут из  пятки новорожденного.

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Правительство РФ подписало распоряжение, согласно которому в  этом году в  регионы направят дополнительные средства на  проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных. Документ опубликова на  сайте исполнительного органа власти. Как сказано в  документе, средства представляются субъектам РФ в  целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при  реализации мероприятий по  проведению массового обследования новорожденных на  врожденные и наследственные заболевания. В  документе указано, какая сумма из  федерального бюджета поступит дополнительно в  каждый регион на  проведение обследования новорожденных детей. Самую большую субсидию получит Московская область — 34 млн рублей, республике Башкортостан будет выделено 25 млн 700 тысяч рублей, в  Свердловскую и Ростовскую область решено направить около 23 млн рублей, в  Чеченскую республику — 21 млн 657 тысяч рублей. Неонатальный скрининг проводится в  первые дни жизни ребенка. Обследование помогает выявить тяжелые наследственные заболевания, чтобы начать лечение еще на  ранних стадиях. Кровь для исследования берут из  пятки новорожденного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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