Правительство РФ подписало распоряжение, согласно которому в этом году в регионы направят дополнительные средства на проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных. Документ опубликова на сайте исполнительного органа власти.
Как сказано в документе, средства представляются субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и наследственные заболевания.
В документе указано, какая сумма из федерального бюджета поступит дополнительно в каждый регион на проведение обследования новорожденных детей. Самую большую субсидию получит Московская область — 34 млн рублей, республике Башкортостан будет выделено 25 млн 700 тысяч рублей, в Свердловскую и Ростовскую область решено направить около 23 млн рублей, в Чеченскую республику — 21 млн 657 тысяч рублей.
Неонатальный скрининг проводится в первые дни жизни ребенка. Обследование помогает выявить тяжелые наследственные заболевания, чтобы начать лечение еще на ранних стадиях. Кровь для исследования берут из пятки новорожденного.
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