Мобильный комплекс обследует жителей отдаленного ямальского села. Фото

Передвижной диагностический комплекс проверит здоровье жителей Харсаима
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверить свое здоровье жители смогут до 8 ноября (архивное фото)
Проверить свое здоровье жители смогут до 8 ноября (архивное фото) Фото:

Мобильный диагностический комплекс на колесах проверит здоровье жителей Харсаима (ЯНАО). Об этом сообщили в Аксарковской центральной районной больнице.

«МДК на базе автомобиля „КАМАЗ“ работает в Харсаиме с 6 по 8 ноября без перерыва и предварительной записи. Комплекс оснащен современным оборудованием — цифровым маммографом и флюорографом», — рассказали на официальной странице Аксарковской ЦРБ «ВКонтакте».

Комплекс находится на территории харсаимского фельдшерско-акушерского пункта. Время приема жителей — с 8:30 до 15:00.

Мобильный диагностический комплекс в селе Харсаим
Мобильный диагностический комплекс в селе Харсаим
Фото:

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Мобильный диагностический комплекс на колесах проверит здоровье жителей Харсаима (ЯНАО). Об этом сообщили в Аксарковской центральной районной больнице. «МДК на базе автомобиля „КАМАЗ“ работает в Харсаиме с 6 по 8 ноября без перерыва и предварительной записи. Комплекс оснащен современным оборудованием — цифровым маммографом и флюорографом», — рассказали на официальной странице Аксарковской ЦРБ «ВКонтакте». Комплекс находится на территории харсаимского фельдшерско-акушерского пункта. Время приема жителей — с 8:30 до 15:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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