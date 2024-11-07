Проверить свое здоровье жители смогут до 8 ноября (архивное фото)
Мобильный диагностический комплекс на колесах проверит здоровье жителей Харсаима (ЯНАО). Об этом сообщили в Аксарковской центральной районной больнице.
«МДК на базе автомобиля „КАМАЗ“ работает в Харсаиме с 6 по 8 ноября без перерыва и предварительной записи. Комплекс оснащен современным оборудованием — цифровым маммографом и флюорографом», — рассказали на официальной странице Аксарковской ЦРБ «ВКонтакте».
Комплекс находится на территории харсаимского фельдшерско-акушерского пункта. Время приема жителей — с 8:30 до 15:00.
Мобильный диагностический комплекс в селе Харсаим
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