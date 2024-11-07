Пермские приставы заставили бизнес-леди снести незаконный цветочный магазин

Судебные приставы заставили предпринимательницу снести незаконный цветочный киоск в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
«В отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о возложении обязанности на индивидуального предпринимателя демонтировать за счет собственных средств павильон MEGAFLORA. Он располагался на придомовой территории многоквартирного жилого дома по улице Ветлужской, 62», — говорится на сайте ведомства.
Должница не спешила исполнять решение суда. Тогда приставы взыскали с нее исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей и наложили административный штраф, и предпринимательница снесла павильон.
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