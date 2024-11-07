Пермские приставы заставили бизнес-леди снести незаконный цветочный магазин

В Перми снесли незаконный цветочный киоск
© Служба новостей «URA.RU»
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На территории жилого дома по улице Ветлужской, 62 был нелегально установлен цветочный киоск
На территории жилого дома по улице Ветлужской, 62 был нелегально установлен цветочный киоск Фото:

Судебные приставы заставили предпринимательницу снести незаконный цветочный киоск в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

«В отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о возложении обязанности на индивидуального предпринимателя демонтировать за счет собственных средств павильон MEGAFLORA. Он располагался на придомовой территории многоквартирного жилого дома по улице Ветлужской, 62», — говорится на сайте ведомства.

Должница не спешила исполнять решение суда. Тогда приставы взыскали с нее исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей и наложили административный штраф, и предпринимательница снесла павильон.

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Судебные приставы заставили предпринимательницу снести незаконный цветочный киоск в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. «В отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о возложении обязанности на индивидуального предпринимателя демонтировать за счет собственных средств павильон MEGAFLORA. Он располагался на придомовой территории многоквартирного жилого дома по улице Ветлужской, 62», — говорится на сайте ведомства. Должница не спешила исполнять решение суда. Тогда приставы взыскали с нее исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей и наложили административный штраф, и предпринимательница снесла павильон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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