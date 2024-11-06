«Мать оставила в закрытой квартире»: в ХМАО во время пожара погиб четырехлетний ребенок

В Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело на мать, по вине которой погиб четырехлетний ребенок. Спасатели нашли тело в квартире после пожара, который произошел во время отсутствия родителя. Об этом сообщил telegram-канал СК по ХМАО.
«В ходе тушения возгорания в квартире дома № 4 по улице Ямская города Ханты-Мансийска спасателями обнаружено тело четырехлетнего ребенка, который был оставлен один в закрытой квартире на несколько часов. По данному факту в отношении матери малолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — следует из сообщения.
Причину пожара установят по результатам экспертизы. Силовики не исключают, что к возгорание привело использование открытого огня.
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