В результате аварии на водопроводных сетях по адресу улица К . Маркса, 70, жители нескольких улиц остались без холодной воды. Отключение водоснабжения затронуло дома на улицах Пролетарская, Карла Маркса, Ленина, Максима Горького и Пичугина. Об этом сообщило АО «Водный Союз».
«В связи с аварией на сетях водопровода по адресу улица Карла Маркса,70 (Дом культуры машиностроителей) без холодного водоснабжения: улица Пролетарская, 35, 37, 37а, улица Карла Маркса, 91, 93, 95, 97б (гостиница), 99, 74, 64, 66, 68, улица Ленина,18, 18а (т/п), улица Максима Горького,109, 127, 127а (т/п), 129 (музей), улица Пичугина, 36 (гимназия)», — сообщил telegram-канал «АО Водный Союз Курган» ресурсоснабжающей организации.
Кроме того, в связи с происшествием был организован подвоз воды. Бочка 010, по информации коммунальщиков, расположена по улице Ленина,18а (у т/п) с 17:40.
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