Петербургу грозит серьезная опасность из-за изменения климата

Синоптик Колесов: большой проблемой для Петербурга станут смерчи
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Для Питера смерчи могут стать большой проблемой, считают эксперты
Для Питера смерчи могут стать большой проблемой, считают эксперты Фото:

Смерчи могут стать серьезной проблемой для Санкт-Петербурга в связи с глобальным потеплением, сообщил начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов. По его словам, такие явления становятся более вероятными и опасными в летний период.

«Мое мнение, что для Петербурга смерчи опасны... Смерч, который может прийти летом — это 50-60 м/с . Напомню 2010 год в Сосново, до сих пор лес там лежит», — сказал Колесов. Его слова передает «Фонтанка.ру».

Кроме того, Колесов добавил, что сильный ветер часто сопровождается наводнениями и мощными ливнями, которые также могут быть опасны для Петербурга. Он уточнил, что большинство циклонов приходят с Северной Атлантики и при столкновении теплых и холодных воздушных масс формируют глубокие циклоны с очень сильным ветром, что увеличивает риск разрушительных погодных явлений.

В 2011 году был введен в эксплуатацию комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, предназначенный для защиты города от наводнений (КЗС, известный также как дамба). С момента запуска дамбы было успешно предотвращено 35 случаев морских нагонов. Согласно оценкам, эти нагоны могли бы привести к убыткам для города на общую сумму около 130 миллиардов рублей.

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Смерчи могут стать серьезной проблемой для Санкт-Петербурга в связи с глобальным потеплением, сообщил начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов. По его словам, такие явления становятся более вероятными и опасными в летний период. «Мое мнение, что для Петербурга смерчи опасны... Смерч, который может прийти летом — это 50-60 м/с . Напомню 2010 год в Сосново, до сих пор лес там лежит», — сказал Колесов. Его слова передает «Фонтанка.ру». Кроме того, Колесов добавил, что сильный ветер часто сопровождается наводнениями и мощными ливнями, которые также могут быть опасны для Петербурга. Он уточнил, что большинство циклонов приходят с Северной Атлантики и при столкновении теплых и холодных воздушных масс формируют глубокие циклоны с очень сильным ветром, что увеличивает риск разрушительных погодных явлений. В 2011 году был введен в эксплуатацию комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, предназначенный для защиты города от наводнений (КЗС, известный также как дамба). С момента запуска дамбы было успешно предотвращено 35 случаев морских нагонов. Согласно оценкам, эти нагоны могли бы привести к убыткам для города на общую сумму около 130 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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