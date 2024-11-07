Петербургу грозит серьезная опасность из-за изменения климата

Смерчи могут стать серьезной проблемой для Санкт-Петербурга в связи с глобальным потеплением, сообщил начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов. По его словам, такие явления становятся более вероятными и опасными в летний период.
«Мое мнение, что для Петербурга смерчи опасны... Смерч, который может прийти летом — это 50-60 м/с . Напомню 2010 год в Сосново, до сих пор лес там лежит», — сказал Колесов. Его слова передает «Фонтанка.ру».
Кроме того, Колесов добавил, что сильный ветер часто сопровождается наводнениями и мощными ливнями, которые также могут быть опасны для Петербурга. Он уточнил, что большинство циклонов приходят с Северной Атлантики и при столкновении теплых и холодных воздушных масс формируют глубокие циклоны с очень сильным ветром, что увеличивает риск разрушительных погодных явлений.
В 2011 году был введен в эксплуатацию комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, предназначенный для защиты города от наводнений (КЗС, известный также как дамба). С момента запуска дамбы было успешно предотвращено 35 случаев морских нагонов. Согласно оценкам, эти нагоны могли бы привести к убыткам для города на общую сумму около 130 миллиардов рублей.
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