В челябинском городе объявили особый режим из-за затопления канализации. Видео

07 ноября 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Канализационные стоки без остановки текут 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Режим повышенной готовности ввели в Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) из-за затопления канализацией. Как URA.RU рассказал глава города Александр Добровольский, коммунальный коллапс возник после отказа мэрии заказывать дорогостоящие услуги по обслуживанию сетей водоотведения частной фирме. «У нас сложилась критическая ситуация. Бывший подрядчик, компания-банкрот „Энергосервис“, как решили кредиторы, должен был передать муниципалитету имущество. Сделать это обязаны были к 1 ноября, но так и не выполнили. Мне пришлось собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и объявить режим повышенной готовности», — заявил URA.RU Добровольский. По словам собеседника информагентства, конкурсный управляющий обанкроченной фирмы Евгения Статкевич предложила заключить договор на обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения с «ВК сервис», сообщив, что туда перейдут сотрудники закрытого «Энергосервиса». Однако запрошенную за выполнение работ ежемесячную сумму в 4,2 млн рублей муниципальное предприятие «Коммунальные сети» сочло завышенной. МУП власти создали, чтобы взял на себя обязанности банкрота. Статкевич в разговоре с URA.RU заявила, что ее деятельность как управляющего банкротом «Энергосервис» завершена. Имущество, заверил собеседница, передано властям. При этом документально подтвердить слова отказалась. Глава района Николай Шиманович в ситуации винит городские власти. «На сегодня, благодаря губернатору Алексею Текслеру, мы построили котельные и проложили новые линии теплоснабжения. Тепло вместо банкрота взялся поставлять „Челябкоммунэнерго“, обслуживать тепловые сети будет юрюзанская организация. Сети водоснабжения и канализации — „ВК-Сервис“, она упомянута в протоколах, вопросом начинали заниматься еще в начале года. Но город не успел организовать мероприятия по организации процесса, и теперь устранять аварии придется за счет местного бюджета», — сказал URA.RU Шиманович. Добровольский посетовал, что районная администрация не принимает участия в разрешении ситуации. На заседании КЧС от вышестоящих властей никто не присутствовал. В условиях, пока чиновники разбираются, страдают люди. Старшая дома на улице Советской Зинаида Егорова рассказала URA.RU, что уже десять дней, как мимо здания хлещут канализационные стоки, которые протекают мимо детского сада и жилых домов. На звонки в «Энергосервис» реакции нет: специалисты на место не выезжают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режим повышенной готовности ввели в Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) из-за затопления канализацией. Как URA.RU рассказал глава города Александр Добровольский, коммунальный коллапс возник после отказа мэрии заказывать дорогостоящие услуги по обслуживанию сетей водоотведения частной фирме. «У нас сложилась критическая ситуация. Бывший подрядчик, компания-банкрот „Энергосервис“, как решили кредиторы, должен был передать муниципалитету имущество. Сделать это обязаны были к 1 ноября, но так и не выполнили. Мне пришлось собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и объявить режим повышенной готовности», — заявил URA.RU Добровольский. По словам собеседника информагентства, конкурсный управляющий обанкроченной фирмы Евгения Статкевич предложила заключить договор на обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения с «ВК сервис», сообщив, что туда перейдут сотрудники закрытого «Энергосервиса». Однако запрошенную за выполнение работ ежемесячную сумму в 4,2 млн рублей муниципальное предприятие «Коммунальные сети» сочло завышенной. МУП власти создали, чтобы взял на себя обязанности банкрота. Статкевич в разговоре с URA.RU заявила, что ее деятельность как управляющего банкротом «Энергосервис» завершена. Имущество, заверил собеседница, передано властям. При этом документально подтвердить слова отказалась. Глава района Николай Шиманович в ситуации винит городские власти. «На сегодня, благодаря губернатору Алексею Текслеру, мы построили котельные и проложили новые линии теплоснабжения. Тепло вместо банкрота взялся поставлять „Челябкоммунэнерго“, обслуживать тепловые сети будет юрюзанская организация. Сети водоснабжения и канализации — „ВК-Сервис“, она упомянута в протоколах, вопросом начинали заниматься еще в начале года. Но город не успел организовать мероприятия по организации процесса, и теперь устранять аварии придется за счет местного бюджета», — сказал URA.RU Шиманович. Добровольский посетовал, что районная администрация не принимает участия в разрешении ситуации. На заседании КЧС от вышестоящих властей никто не присутствовал. В условиях, пока чиновники разбираются, страдают люди. Старшая дома на улице Советской Зинаида Егорова рассказала URA.RU, что уже десять дней, как мимо здания хлещут канализационные стоки, которые протекают мимо детского сада и жилых домов. На звонки в «Энергосервис» реакции нет: специалисты на место не выезжают.