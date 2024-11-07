К выборам мэра Челябинска допустили пятерых из 23 кандидатов

На сессию гордумы Челябинска, которая состоится 19 ноября, внесено пять кандидатур на пост мэра. Об этом 7 ноября URA.RU заявил спикер думы Сергей Буяков, подводя итоги конкурса, в котором приняли участие 23 претендента.
«Конкурсная комиссия отобрала пятерых кандидатов. Это врио мэра Алексей Лошкин, глава Калининского района Владимир Шамне, депутат ЗСО Павел Жолобов, директор ООО „Иранском“ Павел Урсаев и гендиректор ООО „Логистический центр ‚Форвард‘“ Светлана Мячкова. Из них депутатам гордумы предстоит избрать мэра Челябинска», — сообщил Буяков.
Изначально было 29 претендентов, но за два дня до конкурса свою кандидатуру отозвал Виктор Легенчук. Еще четверо кандидатов просто не пришли, а один опоздал и его не пустили. Сначала кандидаты ответили на тест, содержавший 30 вопросов на знание законодательства. Затем они представили доклады о своем видении развития города, существующих проблемах и путях их решения. На доклад каждому кандидату уделялось по 15 минут.
Арбитражный управляющий Максим Бакулин предложил создать должность уполномоченного по правам потребителей услуг ЖКХ и дать ему аппарат из двух человек, а также лучше контролировать работу управкомпаний. Исполнительный директор компании «Аллегро» Ирина Батракова считает, что нежно сделать бесплатным для детей общественный транспорт.
Юрист Артем Боровков пожаловался на бюрократию. Кроме того, он уверен, что в городе недостаточно уделяют внимания людям с инвалидностью. Сотрудник «Росатома» Юрий Дубовик поддержкой многодетных семей, стимулированием притока населения. Также он пожаловался на ЖКХ: у него в доме подвал затоплен канализацией.
Журналист Владислав Жеколдин призвал плотнее заняться проблемой наплыва мигрантов. Замдиректора птицефабрики «Челябинская», депутат заксобрания региона Павел Жолобов считает, что главное — это сохранить население. Предприниматель Николай Зайцев посетовал, что жители Челябинска переезжают в Сосновский район, что ухудшает демографическую ситуацию в городе. Начальник отдела контрактной службы управления капстроительства мэрии Александр Камаев считает необходимым разгрузить фасады домов от избыточных вывесок и рекламы.
Заместитель финдиректора мясоперерабатывающего завода «Кантри» Анны Карачевой обеспокоена тем, что граждане мало информированы о деятельности властей. Самозанятая Ксения Кондратова взволнована нехваткой кадров в структурах мэрии. Экс-депутат гордумы Владимир Корнев считает, что нужно уменьшить тарифы на услуги ЖКХ. Исполнительный директор завода фонтанных арматур Клим Кравцов предложил строить в городе дешевые меблированные квартиры, для чего открыть город для федеральных застройщиков.
Исполняющий обязанности мэра Алексей Лошкин представил программу из 10 пунктов. Здесь и модернизация коммунальной инфраструктуры, и сокращение ветхого жилого фонда, и строительство детских садов и школ и благоустройство. Также важным Лошкин считает экологическое благополучие, развитие социальной сферы и поддержка бойцов СВО. В плане работы администрации Лошкин считает необходимым уделить больше внимания взаимодействию с людьми. Каждое обращение должно быть не просто принято, но и внимательно рассмотрено.
Необходимость в выборах нового главы Челябинска возникла в конце сентября, когда прежний мэр Наталья Котова перешла на работу в Совет Федерации. После этого полномочия мэра исполнял зам по ЖКХ Александр Астахов, а затем — бывший глава Контрольно-счетной палаты региона Лошкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!