Умер ключевой фигурант по делу о насилии в спецшколе Екатеринбурга

Умер педагог, заставлявший детей насиловать друг друга в школе Екатеринбурга
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Спецшкола № 124. Екатеринбург , спецшкола 124
В скандал спецшкола №124 попала в прошлом году Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

В Екатеринбурге скончался бывший педагог спецшколы №124 Николай (имя изменено), который, по неофициальным данным, заставлял воспитанников насиловать друг друга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Когда об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало широко известно, этот педагог уволился. Насколько мне известно, у него было заболевание», — сказал собеседник агентства. Информацию о смерти мужчины подтвердили его коллеги. Связаться с родными Николая не удалось.

По словам источника, Николай был старшим воспитателем. Он якобы вносил в тетрадку провинившихся, а потом бил их ремнем. «Тех, кто, по его мнению, не исправлялся, после этого насиловали старшеклассники. Все это было с подачи этого преподавателя. Когда его опрашивали силовики, он говорил, что дети его просто не так поняли», — знает собеседник агентства. Также, по его словам, Николай якобы заставлял воспитанников стоять с вытянутыми вперед руками.

О скандале в школе стало известно весной прошлого года. Один из учеников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. В мае этого года экс-директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем к колонии приговорили троих подростков, начался суд над еще двумя обвиняемыми в насилии юношами. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге скончался бывший педагог спецшколы №124 Николай (имя изменено), который, по неофициальным данным, заставлял воспитанников насиловать друг друга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Когда об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало широко известно, этот педагог уволился. Насколько мне известно, у него было заболевание», — сказал собеседник агентства. Информацию о смерти мужчины подтвердили его коллеги. Связаться с родными Николая не удалось. По словам источника, Николай был старшим воспитателем. Он якобы вносил в тетрадку провинившихся, а потом бил их ремнем. «Тех, кто, по его мнению, не исправлялся, после этого насиловали старшеклассники. Все это было с подачи этого преподавателя. Когда его опрашивали силовики, он говорил, что дети его просто не так поняли», — знает собеседник агентства. Также, по его словам, Николай якобы заставлял воспитанников стоять с вытянутыми вперед руками. О скандале в школе стало известно весной прошлого года. Один из учеников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. В мае этого года экс-директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем к колонии приговорили троих подростков, начался суд над еще двумя обвиняемыми в насилии юношами. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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