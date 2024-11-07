УГМК отправила эмиссара на другой конец света — в поисках ресурсов. Фото

Зампред думы Екатеринбурга Бондарев выехал в Чили по заданию от шефов

07 ноября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Илья Бондарев представляет интересы холдинга во власти Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство Уральской горно-металлургической компании пытается установить контакты с Чили — одним из крупнейших производителей меди в мире. С большой культурной программой в страну выехал представляющий интересы промышленников вице-спикер думы Екатеринбурга Илья Бондарев, а вместе с ним художник Алексей Ефремов, обожаемый многими представителями политической и бизнес-элиты Свердловской области, и его дочь Анна. Детали визита на своей странице в соцсети «ВКонтакте» раскрыл сам Бондарев. «В рамках подписанного в феврале 2024 года между Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и университетом Бернардо О’Хиггинса соглашения в эти дни в Сантьяго проходит выставка картин уральских художников, на подготовку которой ушло более полугода. Три поколения творческой семьи Ефремовых представят 35 своих работ. Алексей Ефремов представляет виды Урала окрестности Екатеринбурга, реки Чусовой и Исети, Анна Ефремова показывает графическую серию о нашем городе. <…> Межкультурные связи между Россией и Чили продолжают укрепляться и развиваться, способствуя взаимопониманию и сотрудничеству между двумя странами», — написал Бондарев. Получить более развернутый комментарий от него к моменту публикации не удалось — из-за разницы во времени. По словам близкого к промышленной группе источника агентства, «на мероприятиях с участием Бондарева присутствовали представители чилийского истеблишмента». «Ожидается, что вскоре они нанесут ответный визит, в рамках которого будут обсуждаться самые разные вопросы — в том числе экономического толка», — добавил собеседник URA.RU. Илья Бондарев управляет несколькими важными для промышленников активами Фото: страница Ильи Бондарева в соцсети «ВКонтакте» Выставка прошла при поддержке Россотрудничества Фото: страница Ильи Бондарева в соцсети «ВКонтакте» Картины Алексея Ефремова украшают дома многих свердловских чиновников и бизнесменов Фото: страница Ильи Бондарева в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство Уральской горно-металлургической компании пытается установить контакты с Чили — одним из крупнейших производителей меди в мире. С большой культурной программой в страну выехал представляющий интересы промышленников вице-спикер думы Екатеринбурга Илья Бондарев, а вместе с ним художник Алексей Ефремов, обожаемый многими представителями политической и бизнес-элиты Свердловской области, и его дочь Анна. Детали визита на своей странице в соцсети «ВКонтакте» раскрыл сам Бондарев. «В рамках подписанного в феврале 2024 года между Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и университетом Бернардо О’Хиггинса соглашения в эти дни в Сантьяго проходит выставка картин уральских художников, на подготовку которой ушло более полугода. Три поколения творческой семьи Ефремовых представят 35 своих работ. Алексей Ефремов представляет виды Урала окрестности Екатеринбурга, реки Чусовой и Исети, Анна Ефремова показывает графическую серию о нашем городе. <…> Межкультурные связи между Россией и Чили продолжают укрепляться и развиваться, способствуя взаимопониманию и сотрудничеству между двумя странами», — написал Бондарев. Получить более развернутый комментарий от него к моменту публикации не удалось — из-за разницы во времени. По словам близкого к промышленной группе источника агентства, «на мероприятиях с участием Бондарева присутствовали представители чилийского истеблишмента». «Ожидается, что вскоре они нанесут ответный визит, в рамках которого будут обсуждаться самые разные вопросы — в том числе экономического толка», — добавил собеседник URA.RU.