Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации, как защититься в сезон простуд

Роспотребнадзор ХМАО советует заниматься спортом и пить витамины в сезон простуд
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы Роспотребнадзора советуют избегать мест скопления людей, чтобы снизить риск заражения вирусами
Инспекторы Роспотребнадзора советуют избегать мест скопления людей, чтобы снизить риск заражения вирусами Фото:

Защитить здоровье в сезон простуд югорчанам помогут занятий физкультурой, правильное питание, витамины и вакцинация. Рекомендации дал Роспотребнадзор ХМАО в своем telegram-канале.

«С наступлением холодов важно помнить о мерах профилактики простудных заболеваний. Занимайтесь спортом и выбирайтесь на свежий воздух. Принимайте витамины. А сбалансированное питание поддерживает организм в тонусе. Не забывайте про вакцинацию — это самый надежный метод защиты от гриппа и других вирусов», — следует из сообщения.

Также инспекторы надзорного ведомства советует югорчанам избегать мест скопления людей. Чтобы снизить риск заражения вирусами, следует гулять, например, в уличных парках.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросла заболеваемость коронавирусом. У большинства заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ.

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Защитить здоровье в сезон простуд югорчанам помогут занятий физкультурой, правильное питание, витамины и вакцинация. Рекомендации дал Роспотребнадзор ХМАО в своем telegram-канале. «С наступлением холодов важно помнить о мерах профилактики простудных заболеваний. Занимайтесь спортом и выбирайтесь на свежий воздух. Принимайте витамины. А сбалансированное питание поддерживает организм в тонусе. Не забывайте про вакцинацию — это самый надежный метод защиты от гриппа и других вирусов», — следует из сообщения. Также инспекторы надзорного ведомства советует югорчанам избегать мест скопления людей. Чтобы снизить риск заражения вирусами, следует гулять, например, в уличных парках. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросла заболеваемость коронавирусом. У большинства заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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