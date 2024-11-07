Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации, как защититься в сезон простуд

Защитить здоровье в сезон простуд югорчанам помогут занятий физкультурой, правильное питание, витамины и вакцинация. Рекомендации дал Роспотребнадзор ХМАО в своем telegram-канале.
«С наступлением холодов важно помнить о мерах профилактики простудных заболеваний. Занимайтесь спортом и выбирайтесь на свежий воздух. Принимайте витамины. А сбалансированное питание поддерживает организм в тонусе. Не забывайте про вакцинацию — это самый надежный метод защиты от гриппа и других вирусов», — следует из сообщения.
Также инспекторы надзорного ведомства советует югорчанам избегать мест скопления людей. Чтобы снизить риск заражения вирусами, следует гулять, например, в уличных парках.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросла заболеваемость коронавирусом. У большинства заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ.
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