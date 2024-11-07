В центре Екатеринбурга изменили арт-объект «Идите лесом» после жалобы депутата. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Надпись изменили через два дня после появления
Надпись изменили через два дня после появления Фото:

В Екатеринбурге возле здания Главпочтамта (Ленина, 39) изменили арт-объект «Идите лесом» на «Иди лесом» после жалобы депутата свердловского заксобрания Алексея Свалова, который усмотрел в надписи пропаганду уклонения от мобилизации. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Если загуглить „Идите лесом“, то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами и „испуганным патриотом“, — пояснил Свалов. Он добавил, что организаторам, которыми выступила паблик-арт-программа „ЧО“, все же придется полностью убрать надпись.

Проект «Идите лесом» принадлежит правозащитнику Григорию Свердлину (признан иноагентом в РФ), который сейчас находится в розыске по уголовной статье. Сайт проекта заблокирован Роскомнадзором весной 2023-го.

Однако, по словам художника, замысел арт-объекта заключается в поддержке тематических эко-прогулок. Возле надписи также находится карта с зелеными зонами Екатеринбурга.

Так надпись выглядела до жалобы депутата
Так надпись выглядела до жалобы депутата
Фото:
А так - после
А так - после
Фото:

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В Екатеринбурге возле здания Главпочтамта (Ленина, 39) изменили арт-объект «Идите лесом» на «Иди лесом» после жалобы депутата свердловского заксобрания Алексея Свалова, который усмотрел в надписи пропаганду уклонения от мобилизации. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Если загуглить „Идите лесом“, то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами и „испуганным патриотом“, — пояснил Свалов. Он добавил, что организаторам, которыми выступила паблик-арт-программа „ЧО“, все же придется полностью убрать надпись. Проект «Идите лесом» принадлежит правозащитнику Григорию Свердлину (признан иноагентом в РФ), который сейчас находится в розыске по уголовной статье. Сайт проекта заблокирован Роскомнадзором весной 2023-го. Однако, по словам художника, замысел арт-объекта заключается в поддержке тематических эко-прогулок. Возле надписи также находится карта с зелеными зонами Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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