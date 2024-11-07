В Екатеринбурге возле здания Главпочтамта (Ленина, 39) изменили арт-объект «Идите лесом» на «Иди лесом» после жалобы депутата свердловского заксобрания Алексея Свалова, который усмотрел в надписи пропаганду уклонения от мобилизации. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Если загуглить „Идите лесом“, то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами и „испуганным патриотом“, — пояснил Свалов. Он добавил, что организаторам, которыми выступила паблик-арт-программа „ЧО“, все же придется полностью убрать надпись.
Проект «Идите лесом» принадлежит правозащитнику Григорию Свердлину (признан иноагентом в РФ), который сейчас находится в розыске по уголовной статье. Сайт проекта заблокирован Роскомнадзором весной 2023-го.
Однако, по словам художника, замысел арт-объекта заключается в поддержке тематических эко-прогулок. Возле надписи также находится карта с зелеными зонами Екатеринбурга.
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