Путин: вера Запада в собственную безнаказанность может обернуться трагедией

Путин: мировое сообщество находится на грани угрозы

07 ноября 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте из-за политики Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 Президент России Владимир Путин предупредил о потенциальной трагедии, которая может последовать за слепой верой западных политиков в собственную безнаказанность и исключительность. По его словам, никто не может дать гарантий, что Запад не прибегнет к использованию ядерного оружия. «Слепая вера западных политиков в собственную безнаказанность и исключительность может обернуться трагедией», — заявил Путин во время приветственного слова на заседании клуба «Валдай». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что мировое сообщество находится на грани серьезной угрозы, стремления Запада стратегически поразить Россию свидетельствуют о чрезмерном авантюризме западных лидеров. Путин также выразил мнение, что в условиях усиления угроз не исключено использование ядерного оружия со стороны Запада, поскольку гарантий этого нет. Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и стремится избежать мышления в категориях «мы или они». Он отметил, что мир меняется необратимо, и хотя острые конфликты значительно усложняют мировое развитие, они не прерывают его продолжительность. Международный дискуссионный клуб «Валдай» представляет собой платформу, где ведущие специалисты из России и других стран в области политики, экономики, истории и международных отношений могут обмениваться мнениями. Название клуба происходит от местности, где проходила первая конференция — неподалеку от озера Валдай в Великом Новгороде. Он считается одним из крупнейших международных форумов, где российская и мировая интеллектуальные и политические элиты могут встречаться и обсуждать актуальные вопросы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предупредил о потенциальной трагедии, которая может последовать за слепой верой западных политиков в собственную безнаказанность и исключительность. По его словам, никто не может дать гарантий, что Запад не прибегнет к использованию ядерного оружия. «Слепая вера западных политиков в собственную безнаказанность и исключительность может обернуться трагедией», — заявил Путин во время приветственного слова на заседании клуба «Валдай». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что мировое сообщество находится на грани серьезной угрозы, стремления Запада стратегически поразить Россию свидетельствуют о чрезмерном авантюризме западных лидеров. Путин также выразил мнение, что в условиях усиления угроз не исключено использование ядерного оружия со стороны Запада, поскольку гарантий этого нет. Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и стремится избежать мышления в категориях «мы или они». Он отметил, что мир меняется необратимо, и хотя острые конфликты значительно усложняют мировое развитие, они не прерывают его продолжительность. Международный дискуссионный клуб «Валдай» представляет собой платформу, где ведущие специалисты из России и других стран в области политики, экономики, истории и международных отношений могут обмениваться мнениями. Название клуба происходит от местности, где проходила первая конференция — неподалеку от озера Валдай в Великом Новгороде. Он считается одним из крупнейших международных форумов, где российская и мировая интеллектуальные и политические элиты могут встречаться и обсуждать актуальные вопросы.