На трассах Курганской области частично возобновлено движение

В Курганской области сняли ограничения для движения автобусов
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Часть дорог в Курганской области из-за непогоды остаются закрытыми
Часть дорог в Курганской области из-за непогоды остаются закрытыми Фото:

В Курганской области сняли временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршруток и такси, а также большегрузов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«Движение по трассе „Иртыш“ в границах Шумихинского, Мишкинского, Юргамышского, Кетовского, Варгашинского, Лебяжьевского и Макушинского округов возобновлено. Также движение открыто на трех региональных дорогах („Иртыш“-Песчанотаволжанское-»Шадринск-Миасское», «Иртыш»-Шумиха-Усть-Уйское-граница Казахстана, Курган-Куртамыш-Целинное (от Кургана до Куртамыша)», — сообщает Госавтоинспекция Курганской области.

Из-за непогоды остаются закрытыми для движения трасса «Иртыш» в границах Макушинского и Петуховского округов и Подъезд к г. Ишим в границах Макушинского и Частоозерского муниципальных округов, а также на шести региональных дорогах.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии движения из-за непогоды. На Курганскую область обрушились сильные снегопады, в результате чего движение на дорогах оказалось сильно затруднено.

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В Курганской области сняли временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршруток и такси, а также большегрузов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. «Движение по трассе „Иртыш“ в границах Шумихинского, Мишкинского, Юргамышского, Кетовского, Варгашинского, Лебяжьевского и Макушинского округов возобновлено. Также движение открыто на трех региональных дорогах („Иртыш“-Песчанотаволжанское-»Шадринск-Миасское», «Иртыш»-Шумиха-Усть-Уйское-граница Казахстана, Курган-Куртамыш-Целинное (от Кургана до Куртамыша)», — сообщает Госавтоинспекция Курганской области. Из-за непогоды остаются закрытыми для движения трасса «Иртыш» в границах Макушинского и Петуховского округов и Подъезд к г. Ишим в границах Макушинского и Частоозерского муниципальных округов, а также на шести региональных дорогах. Ранее URA.RU сообщало о закрытии движения из-за непогоды. На Курганскую область обрушились сильные снегопады, в результате чего движение на дорогах оказалось сильно затруднено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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