На трассах Курганской области частично возобновлено движение

В Курганской области сняли временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршруток и такси, а также большегрузов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«Движение по трассе „Иртыш“ в границах Шумихинского, Мишкинского, Юргамышского, Кетовского, Варгашинского, Лебяжьевского и Макушинского округов возобновлено. Также движение открыто на трех региональных дорогах („Иртыш“-Песчанотаволжанское-»Шадринск-Миасское», «Иртыш»-Шумиха-Усть-Уйское-граница Казахстана, Курган-Куртамыш-Целинное (от Кургана до Куртамыша)», — сообщает Госавтоинспекция Курганской области.
Из-за непогоды остаются закрытыми для движения трасса «Иртыш» в границах Макушинского и Петуховского округов и Подъезд к г. Ишим в границах Макушинского и Частоозерского муниципальных округов, а также на шести региональных дорогах.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии движения из-за непогоды. На Курганскую область обрушились сильные снегопады, в результате чего движение на дорогах оказалось сильно затруднено.
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