Глава свердловского родительского комитета хочет не пускать в школы квадроберов

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая предложила запретить доступ в школы для детей, которые увлекаются квадробингом. Она подчеркнула, что такое поведение может быть опасным как для самих детей, так и для окружающих.
«Если ты квадробер, веди себя честно. Сейчас ехала к вам на передачу: снег, холодно, ни одного квадробера не вижу. Нас спрашивали недавно: „Вот какое безобразие, не пустили детей квадроберов в школу“. Я говорю, правильно сделали, они ходят на четырех конечностях, это небезопасно для других, для них, и вообще есть правила поведения в школе, их нужно соблюдать. Пожалуйста, будьте квадроберами дома, ешьте из миски, ходите в лоток, пусть вас выгуливают на поводке. Если ваш ребенок просто носит ушки, маски, я думаю, что это пройдет, как у всех нас все это проходило. Если прямо погружение серьезное, что человек ходит в метро, пристают к людям, вообще-то страшно, ты можешь запнуться, упасть, неприятно. То нужно подумать, а психологически здоров ли человек, который хочет почему-то не быть человеком, хочет быть животным», — рассказала Золотницкая в эфире ОТВ.
По ее словам, нужно также ввести верификацию интернет-пользователей по паспорту с 14 лет. Людмила Золотницкая добавила, что дети сейчас заточены на принцип: деньги решают все.
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