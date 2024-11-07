Путин: НАТО вынудила Россию начать СВО

07 ноября 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Путин, заявил о страны НАТО добились разрыва отношений России с другими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 Действия стран НАТО на Украине вынудили Россию начать ответную специальную операцию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Нужно Россию, Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия», — сказал Путин. Он уточнил, что в данном контексте альянс добился того, чего хотел. Трансляция пленарного заседания ведется на телеканале «Россия 24». Международный дискуссионный клуб «Валдай», созданный в сентябре 2004 года, является платформой для сбора видных специалистов из России и зарубежья в областях политологии, экономики, истории и международных отношений. Инициатива создания клуба принадлежит агентству РИА Новости, Совету по внешней и оборонной политике, журналу «Россия в глобальной политике» и изданию Russia Profile. Название клуба связано с местом проведения его первой конференции, которая состоялась в районе Великого Новгорода у озера Валдай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действия стран НАТО на Украине вынудили Россию начать ответную специальную операцию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Нужно Россию, Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия», — сказал Путин. Он уточнил, что в данном контексте альянс добился того, чего хотел. Трансляция пленарного заседания ведется на телеканале «Россия 24». Международный дискуссионный клуб «Валдай», созданный в сентябре 2004 года, является платформой для сбора видных специалистов из России и зарубежья в областях политологии, экономики, истории и международных отношений. Инициатива создания клуба принадлежит агентству РИА Новости, Совету по внешней и оборонной политике, журналу «Россия в глобальной политике» и изданию Russia Profile. Название клуба связано с местом проведения его первой конференции, которая состоялась в районе Великого Новгорода у озера Валдай.