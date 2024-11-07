Оппоненты РФ постоянно ищут новые способы и инструменты для того, чтобы «избавиться» от России. Например, западные страны используют украинцев как «пушечное мясо» для борьбы с нашей страной, сообщил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».
«Оппоненты России находят все новые способы и инструменты, чтобы от нас избавиться», — заявил Путин. Президент также прокомментировал ситуацию на Украине, указывая, что Запад использует страну как инструмент борьбы против России, превращая украинцев в «пушечное мясо» и цинично натаскивая их против русских. Трансляция сессии «Валдая» шла на телеканале «Россия 24».
Кроме того, Путин подчеркнул важность существования России для успешного развития всего мира и указал на ошибочность мнения, что без РФ мир станет лучше и послушнее. Также российский глава отметил, что Москва никому ничего не навязывает. Она продолжит придерживаться этого принципа в своей внешней политике, подчеркнул он.
«Валдай» занимает лидирующие позиции среди глобальных форумов, предоставляющих платформу для диалога между российскими и международными представителями интеллектуальной и политической элиты. На предстоящем мероприятии в этом году планируется рассмотреть вопросы, связанные с темой «Строительство устойчивого мира: на каких принципах? Обеспечение всеобщей безопасности и равных возможностей для развития в XXI веке».
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