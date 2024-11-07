Из ХМАО в зону СВО отправился внедорожник для защиты от вражеских дронов

Из Югорска (ХМАО) в зону СВО передан автомобиль УАЗ «Патриот». На фронте на внедорожник будет установлено оборудование, предназначенное для глушения каналов наведения вражеских дронов. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Из Югорска в зону проведения СВО отправится еще один автомобиль. Он будет эксплуатироваться в работе подразделения радиоэлектронной борьбы. На УАЗ установят крупногабаритное оборудование, которое предназначено для глушения каналов наведения вражеских БПЛА», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Автомобиль для бойцов передан военнослужащему с позывным «Югра». Он отправляется в зону СВО после отпуска. Машина приобретена на средства общественной организации офицеров запаса «Взлет».
Жители Ханты-Мансийска направили в сентябре в зону СВО 20 тонн гуманитарной помощи и техники. Это самая масштабная партия с начала спецоперации. Бойцам поехали квадроцикл с грузовой платформой, а также 14 кроссовых и малошумных мотоциклов.
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