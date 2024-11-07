07 ноября 2024

Из ХМАО в зону СВО отправился внедорожник для защиты от вражеских дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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На авто будет установлено крупногабаритное оборудование для глушения вражеских каналов
На авто будет установлено крупногабаритное оборудование для глушения вражеских каналов Фото:

Из Югорска (ХМАО) в зону СВО передан автомобиль УАЗ «Патриот». На фронте на внедорожник будет установлено оборудование, предназначенное для глушения каналов наведения вражеских дронов. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«Из Югорска в зону проведения СВО отправится еще один автомобиль. Он будет эксплуатироваться в работе подразделения радиоэлектронной борьбы. На УАЗ установят крупногабаритное оборудование, которое предназначено для глушения каналов наведения вражеских БПЛА», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Автомобиль для бойцов передан военнослужащему с позывным «Югра». Он отправляется в зону СВО после отпуска. Машина приобретена на средства общественной организации офицеров запаса «Взлет».

Жители Ханты-Мансийска направили в сентябре в зону СВО 20 тонн гуманитарной помощи и техники. Это самая масштабная партия с начала спецоперации. Бойцам поехали квадроцикл с грузовой платформой, а также 14 кроссовых и малошумных мотоциклов.

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Из Югорска (ХМАО) в зону СВО передан автомобиль УАЗ «Патриот». На фронте на внедорожник будет установлено оборудование, предназначенное для глушения каналов наведения вражеских дронов. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Из Югорска в зону проведения СВО отправится еще один автомобиль. Он будет эксплуатироваться в работе подразделения радиоэлектронной борьбы. На УАЗ установят крупногабаритное оборудование, которое предназначено для глушения каналов наведения вражеских БПЛА», — сообщается в telegram-канале мэрии. Автомобиль для бойцов передан военнослужащему с позывным «Югра». Он отправляется в зону СВО после отпуска. Машина приобретена на средства общественной организации офицеров запаса «Взлет». Жители Ханты-Мансийска направили в сентябре в зону СВО 20 тонн гуманитарной помощи и техники. Это самая масштабная партия с начала спецоперации. Бойцам поехали квадроцикл с грузовой платформой, а также 14 кроссовых и малошумных мотоциклов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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