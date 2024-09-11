Из Ханты-Мансийска отправили самую масштабную партию гумпомощи за всю историю

Жители Ханты-Мансийска направили в зону СВО 20 тонн гуманитарной помощи и техники. Это самая масштабная партия за всю историю, сообщил мэр города Максим Ряшин.
«В день годовщины присвоения почетного звания Ханты-Мансийску „Города трудовой доблести“ горожане направили на передовую самую масштабную за всю историю отправок партию помощи. Общими силами собрали 20 тонн груза. В этот раз направили много техники, которая необходима нашим бойцам», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Среди отправленной техники — квадроцикл с грузовой платформой, а также 14 кроссовых и малошумных мотоциклов. В гуманитарную же помощь вошли газовые баллоны, маскировочные сети, плащ-палатки, медицинские принадлежности, одежда и предметы личной гигиены.
Ранее URA.RU писало, что двое волонтеров Гуманитарного Добровольческого Корпуса из ХМАО — Антон и Алена Новиковы — решили связать себя узами брака. Вместо подарков на свадьбу пара попросила гостей приносить гуманитарную помощь жителям Донбасса.
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