Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя

Россияне будут работать шесть дней на неделе 23—29 декабря

08 ноября 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россияне будут работать шесть дней подряд в последнюю неделю 2024 года из-за переноса выходного дня. Об этом сообщила Ольга Владимирова, эксперт HeadHunter по трудовому праву. По ее словам, последний рабочий день года не будет сокращенным, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, «В соответствии с постановлением Правительства РФ „О переносе выходных дней в 2024 году“ выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — сказала Владимирова РИА Новости. Она также отметила, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным. Благодаря этому переносу, россияне смогут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января следующего года. Также 31 декабря стал выходным днем после того, как выходной с 7 января текущего года был перенесен на эту дату. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне будут работать шесть дней подряд в последнюю неделю 2024 года из-за переноса выходного дня. Об этом сообщила Ольга Владимирова, эксперт HeadHunter по трудовому праву. По ее словам, последний рабочий день года не будет сокращенным, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, «В соответствии с постановлением Правительства РФ „О переносе выходных дней в 2024 году“ выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — сказала Владимирова РИА Новости. Она также отметила, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным. Благодаря этому переносу, россияне смогут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января следующего года. Также 31 декабря стал выходным днем после того, как выходной с 7 января текущего года был перенесен на эту дату.