Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя

Россияне будут работать шесть дней на неделе 23—29 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Календарь , 29 февраля, февраль 2024
Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным Фото:

Россияне будут работать шесть дней подряд в последнюю неделю 2024 года из-за переноса выходного дня. Об этом сообщила Ольга Владимирова, эксперт HeadHunter по трудовому праву. По ее словам, последний рабочий день года не будет сокращенным, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря,

«В соответствии с постановлением Правительства РФ „О переносе выходных дней в 2024 году“ выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — сказала Владимирова РИА Новости. Она также отметила, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным.

Благодаря этому переносу, россияне смогут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января следующего года. Также 31 декабря стал выходным днем после того, как выходной с 7 января текущего года был перенесен на эту дату.

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Россияне будут работать шесть дней подряд в последнюю неделю 2024 года из-за переноса выходного дня. Об этом сообщила Ольга Владимирова, эксперт HeadHunter по трудовому праву. По ее словам, последний рабочий день года не будет сокращенным, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, «В соответствии с постановлением Правительства РФ „О переносе выходных дней в 2024 году“ выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — сказала Владимирова РИА Новости. Она также отметила, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным. Благодаря этому переносу, россияне смогут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января следующего года. Также 31 декабря стал выходным днем после того, как выходной с 7 января текущего года был перенесен на эту дату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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