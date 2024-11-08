Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя

Россияне будут работать шесть дней подряд в последнюю неделю 2024 года из-за переноса выходного дня. Об этом сообщила Ольга Владимирова, эксперт HeadHunter по трудовому праву. По ее словам, последний рабочий день года не будет сокращенным, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря,
«В соответствии с постановлением Правительства РФ „О переносе выходных дней в 2024 году“ выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — сказала Владимирова РИА Новости. Она также отметила, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным.
Благодаря этому переносу, россияне смогут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января следующего года. Также 31 декабря стал выходным днем после того, как выходной с 7 января текущего года был перенесен на эту дату.
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