Глава СК ХМАО изменил ход расследования коррупционного скандала в полиции

Глава СК по ХМАО Михаил Мокшин забрал в Ханты-Мансийск уголовное дело начальника управления миграции УМВД Сургута Людмилы Карамовой, обвиняемой в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, расследованием коррупционного скандала займется отдел по особо важным делам окружного главка. Он считает, что на данном этапе передача материалов в Ханты-Мансийск полезна из-за противодействия, с которыми следователи столкнулись в Сургуте.
«Карамова и другие подозреваемые в организации ОПГ по легализации гастарбайтеров отправились под домашний арест. Как минимум один из фигурантов его нарушил сразу же — купил телефоны до того, как на него надели следящий браслет. Кроме того, есть версия, что Карамову предупредили о задержании, и часть доказательств была уничтожена. Например, скандальный ковер, который фигурирует в деле как „подарок от благодарной диаспоры Карамовой за услуги по легализации мигрантов“», — отмечает инсайдер. В пресс-службе следственного комитета по ХМАО подтвердили информацию о передаче расследования уголовного дела в окружной главк.
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