В Турции раскрыли, что Трамп собирается сделать с Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп может привлечь компании страны для эксплуатации украинской территории под видом «помощи в восстановлении» после конфликта. Об этом сообщил турецкий журналист Мете Сохтаоглу.
«Конечно, будут сделаны уступки. Это очень серьезный рынок, где разрушена инфраструктура <...> Американские компании, как голодные волки, будут эксплуатировать Украину под видом помощи <...> Поэтому Трамп будет стремиться направить туда американские компании», — заявил Сохтаоглу, отметив, что президенту Украины не стоит ждать от подобной сделки чего-то хорошего. Интервью с турецким журналистом опубликовано на YouTube-канале Haber Global.
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил интерес к заявлениям Дональда Трампа о желании завершить конфликт на Украине. По его словам, подобное заявление заслуживает внимания, однако Путин не знает, что именно задумал республиканец в отношении Киева.
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