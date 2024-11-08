В Турции раскрыли, что Трамп собирается сделать с Украиной

Журналист Сохтаоглу: Трамп будет эксплуатировать земли на Украине
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Дональд Трамп может эксплуатировать территории Украины под видом помощи в восстановлении после конфликта
Дональд Трамп может эксплуатировать территории Украины под видом помощи в восстановлении после конфликта Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Избранный президент США Дональд Трамп может привлечь компании страны для эксплуатации украинской территории под видом «помощи в восстановлении» после конфликта. Об этом сообщил турецкий журналист Мете Сохтаоглу. 

«Конечно, будут сделаны уступки. Это очень серьезный рынок, где разрушена инфраструктура <...> Американские компании, как голодные волки, будут эксплуатировать Украину под видом помощи <...> Поэтому Трамп будет стремиться направить туда американские компании», — заявил Сохтаоглу, отметив, что президенту Украины не стоит ждать от подобной сделки чего-то хорошего. Интервью с турецким журналистом опубликовано на YouTube-канале Haber Global.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил интерес к заявлениям Дональда Трампа о желании завершить конфликт на Украине. По его словам, подобное заявление заслуживает внимания, однако Путин не знает, что именно задумал республиканец в отношении Киева. 

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Избранный президент США Дональд Трамп может привлечь компании страны для эксплуатации украинской территории под видом «помощи в восстановлении» после конфликта. Об этом сообщил турецкий журналист Мете Сохтаоглу.  «Конечно, будут сделаны уступки. Это очень серьезный рынок, где разрушена инфраструктура <...> Американские компании, как голодные волки, будут эксплуатировать Украину под видом помощи <...> Поэтому Трамп будет стремиться направить туда американские компании», — заявил Сохтаоглу, отметив, что президенту Украины не стоит ждать от подобной сделки чего-то хорошего. Интервью с турецким журналистом опубликовано на YouTube-канале Haber Global. Ранее российский лидер Владимир Путин выразил интерес к заявлениям Дональда Трампа о желании завершить конфликт на Украине. По его словам, подобное заявление заслуживает внимания, однако Путин не знает, что именно задумал республиканец в отношении Киева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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