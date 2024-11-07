07 ноября 2024

Путин оценил планы Трампа по миру на Украине

Путин назвал заявления Трампа по Украине заслуживающими внимания
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
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Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024

Президент России Владимир Путин выразил интерес к заявлениям Дональда Трампа о желании завершить украинский конфликт. Об этом он заявил во время своего выступления на форуме «Валдай», отметив, что такие заявления заслуживают внимания.

«Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это все-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы», — сказал Путин. Российский лидер подчеркнул неопределенность относительно действий Трампа на посту президента США в контексте украинского конфликта.

При этом, Путин выразил осторожность в прогнозах относительно политики Трампа. Он отметил, что реальные шаги американского президента могут отличаться от предвыборных обещаний.

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Президент России Владимир Путин выразил интерес к заявлениям Дональда Трампа о желании завершить украинский конфликт. Об этом он заявил во время своего выступления на форуме «Валдай», отметив, что такие заявления заслуживают внимания. «Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это все-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы», — сказал Путин. Российский лидер подчеркнул неопределенность относительно действий Трампа на посту президента США в контексте украинского конфликта. При этом, Путин выразил осторожность в прогнозах относительно политики Трампа. Он отметил, что реальные шаги американского президента могут отличаться от предвыборных обещаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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