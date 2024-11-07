Путин оценил планы Трампа по миру на Украине

Путин назвал заявления Трампа по Украине заслуживающими внимания

08 ноября 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 Президент России Владимир Путин выразил интерес к заявлениям Дональда Трампа о желании завершить украинский конфликт. Об этом он заявил во время своего выступления на форуме «Валдай», отметив, что такие заявления заслуживают внимания. «Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это все-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы», — сказал Путин. Российский лидер подчеркнул неопределенность относительно действий Трампа на посту президента США в контексте украинского конфликта. При этом, Путин выразил осторожность в прогнозах относительно политики Трампа. Он отметил, что реальные шаги американского президента могут отличаться от предвыборных обещаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил интерес к заявлениям Дональда Трампа о желании завершить украинский конфликт. Об этом он заявил во время своего выступления на форуме «Валдай», отметив, что такие заявления заслуживают внимания. «Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это все-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы», — сказал Путин. Российский лидер подчеркнул неопределенность относительно действий Трампа на посту президента США в контексте украинского конфликта. При этом, Путин выразил осторожность в прогнозах относительно политики Трампа. Он отметил, что реальные шаги американского президента могут отличаться от предвыборных обещаний.